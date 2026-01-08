„Красно село“ сред най-засегнатите райони от проблемите със сметоизвозването

Район Красно село е един от първите в столицата, заедно с Люлин, които се сблъскаха със сериозни проблеми със сметоизвозването и почистването през зимните условия.
Пред Радио София кметът на района Цвета Николаева заяви, че към момента ситуацията не е овладяна. По думите ѝ районът разполага с едва четири машини, от които три са малки и само една е стандартна, като спирките на градския транспорт все още не са обработени, въпреки че в района има около 200 спирки.
Кметът подчерта, че до момента районът не е получил допълнителни средства за закупуване на техника, като наличното оборудване е придобивано единствено от бюджетни излишъци през годините.
По думите ѝ усилията на районната администрация продължават, но ресурсите са крайно недостатъчни, за да се гарантира нормално почистване при усложнена зимна обстановка.
