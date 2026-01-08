Кризата с боклука в София: „Люлин“ остава проблемен, настояват за бедствено положение

Проблемите с извозването на отпадъците в столичния район Люлин продължават да бъдат сериозни. Това призна пред БНТ заместник-кметът на района Георги Гочев, който заяви, че ситуацията далеч не е нормална.
По думите на Гочев Столична община в момента не успява да се справи със ситуацията, а кризата с отпадъците в района остава нерешена. Очакванията са до края на месеца сметоизвозването и сметосъбирането да бъдат нормализирани. Ако това не се случи, ще започне налагане на глоби на фирмата, ангажирана с дейността.
Въпреки тези уверения, ситуацията в „Люлин“ продължава да бъде кризисна, а недоволството нараства.
Искане за бедствено положение
На този фон Спаси София отправи официално искане до кмета на София Васил Терзиев за незабавно обявяване на бедствено положение в пет столични района. Освен „Люлин“, предложението обхваща още Красно село, Изгрев, Слатина и Подуяне. Причината – задълбочаващата се криза с боклука.
Тази възможност беше представена на брифинг в квартал „Хаджи Димитър“ от председателя на групата на „Спаси София“ в Столичния общински съвет Борис Бонев.
Според Бонев бедствено положение може да бъде обявено на основание член 48 от Закона за защита от бедствия и член 31 от Закона за здравето. По думите му в петте района на практика няма нормално почистване.
Позицията на „Спаси София“ е, че подобна мярка ще позволи мобилизация на техника и държавни институции, така че да се осигури необходимият брой хора и машини, които да решат проблема.
