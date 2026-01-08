НА ЖИВО
          Кризата с боклука в София: „Люлин" остава проблемен, настояват за бедствено положение

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Проблемите с извозването на отпадъците в столичния район Люлин продължават да бъдат сериозни. Това призна пред БНТ заместник-кметът на района Георги Гочев, който заяви, че ситуацията далеч не е нормална.

          Не можем да лъжем и да кажем, че нещата с боклука в „Люлин“ са окей. В момента „Софтекострой“ имат техника, но нямат екипи. Поне 10 екипа са необходими, за да се извозва боклукът нормално, както и 6 камиона, а не три.“

          По думите на Гочев Столична община в момента не успява да се справи със ситуацията, а кризата с отпадъците в района остава нерешена. Очакванията са до края на месеца сметоизвозването и сметосъбирането да бъдат нормализирани. Ако това не се случи, ще започне налагане на глоби на фирмата, ангажирана с дейността.

          Овладяна криза с боклука в София: Решения за 6 района

          Въпреки тези уверения, ситуацията в „Люлин“ продължава да бъде кризисна, а недоволството нараства.

          Искане за бедствено положение

          На този фон Спаси София отправи официално искане до кмета на София Васил Терзиев за незабавно обявяване на бедствено положение в пет столични района. Освен „Люлин“, предложението обхваща още Красно село, Изгрев, Слатина и Подуяне. Причината – задълбочаващата се криза с боклука.

          Тази възможност беше представена на брифинг в квартал „Хаджи Димитър“ от председателя на групата на „Спаси София“ в Столичния общински съвет Борис Бонев.

          Данните и фактите от последните месеци показват, че вместо реформирано сметопочистване, София получи по-скъпи договори, запазен стар модел и реално влошено качество на услугата“,

          заяви той.

          Криза с боклука в Люлин: Допълнителна техника чисти квартала

          Според Бонев бедствено положение може да бъде обявено на основание член 48 от Закона за защита от бедствия и член 31 от Закона за здравето. По думите му в петте района на практика няма нормално почистване.

          Позицията на „Спаси София“ е, че подобна мярка ще позволи мобилизация на техника и държавни институции, така че да се осигури необходимият брой хора и машини, които да решат проблема.

          Терзиев да остави пиара си малко на спокойствие, да поиска помощ от държавата в контекста на това извънредно положение“,

          заяви Бонев, цитиран от БТА, като допълни, че обявената „битка с мафията на боклука“ е завършила с нейния триумф.

