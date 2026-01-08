НА ЖИВО
          „Кулите на Бойко“ в Черно море горят, не могат да бъдат потушени

          Така наречените „Кули на Бойко“ в Черно море продължават да горят. Това са сондажни платформи, които руските войски се опитват да използват за проследяване на корабоплаването. Пожарите причиняват значително замърсяване на околната среда, според Иван Русев, доктор на биологичните науки и служител на Националния природен парк „Тузловски лимани“, предава УНИАН.

          Сиянието от пожарите може периодично да се вижда дори от гореспоменатия природен резерват, разположен в южната част на Одеска област.

          „Вследствие на войната, така наречените газови кули Бойко горят вече четири години“, отбеляза ученият.

          Той припомни, че през 2022 г. руските войски инсталираха системи за електронно разузнаване и противодействие и хеликоптерни площадки на всяка от четирите кули. Те включваха радари тип „Нева“ и сонарни системи, които позволиха на руснаците да контролират територията в северозападната част на Черно море между Крим и Одеса.

          „И вече повече от 3,5 години, стълб дим от постоянното горене на въглеводороди се разпространява в обширна част на Европа. Замърсяването на атмосферата от войната е огромно и в момента няма шанс да се потуши този мощен източник на замърсяване“, подчерта ученият.

          Пожарът гори от юни 2022 г. на една от платформите и от 24 август 2024 г. на друга.

          Последвайте Евроком в Google News

          Social

          ЕС се готви за сблъсък с Тръмп заради претенциите към Гренландия

          Пламена Ганева -
          Дипломати от Европейски съюз се подготвят за възможно остро противопоставяне с текущия президент на Америка Доналд Тръмп заради нарастващите му претенции към Гренландия, съобщава...
          Политика

          Такър Карлсън: По собствените си правила САЩ вече не могат да обвиняват Русия

          Пламена Ганева -
          Американският журналист и политически коментатор Такър Карлсън постави под съмнение легитимността на американската критика към действията на Русия в Украйна, заявявайки, че след последните...
          Политика

          Над 749 хил. лв. за пътувания: кои депутати са командировани най-често през 2025 г.

          Десислава Димитрова -
          През 2025 г. НС е изразходвало малко над 749 000 лв. за задгранични командировки на народни представители и служители. Данните са от справка на парламентарната администрация по ЗДОИ.

