      четвъртък, 08.01.26
          Икономика

          КЗК разследва картел при обществените поръчки за болнична храна

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Комисията за защита на конкуренцията извършва проверки на място в офиси на фирми по разследване за евентуален картел при обществени поръчки за доставка на болнична храна. Действията са със съдебно разрешение и със съдействието на МВР, съобщиха от антимонополния орган.

          Производството е образувано след сигнал от народния представител Васил Пандов, подаден на 2 октомври 2025 г. Проверяват се дружествата „Мастър-пик“ ЕАД, „Болкан мийл“ ЕООД и „Парти фууд“ АД за възможно нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

          Според КЗК има данни за забранено споразумение и тръжни манипулации, включително „разпределяне на пазари“ и т.нар. „оферти за прикритие“, с които се създава привидна конкуренция при обществените поръчки за болнично хранене в София в периода 2022–2025 г.

          При проверките служителите на комисията имат право да изземват документи и цифрова информация, като се използва и специализирана форенсик техника. След приключване на процесуалните действия КЗК ще се произнесе в рамките на своите законови правомощия.

