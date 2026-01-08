НА ЖИВО
          Война

          Le Monde: Кирил Дмитриев е посетил Париж на следващия ден след преговорите за Украйна

          Кирил Дмитриев в САЩ
          Кирил Дмитриев в САЩ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Пратеникът на Владимир Путин, Кирил Дмитриев, е забелязан в Париж на 7 януари и приет в посолството на САЩ, разположено близо до Елисейския дворец. Посещението се състоя ден след като американски представители и европейски лидери проведоха разговори във френската столица за гаранциите за сигурност за Украйна, съобщава Le Monde.

          Източник съобщи на журналисти, че Дмитриев е бил видян на улица „Фобур Сен Оноре“ на 7 януари. Елисейският дворец отрече пратеникът на Путин да е посетил кабинета на френския президент, където са се провели разговорите за Украйна предния ден.

          На 6 януари лидерите на Франция, Германия, Великобритания и Украйна се срещнаха в Париж, към които се присъединиха пратениците на Тръмп Джаред Кушнер и Стив Уиткоф. След разговорите Украйна, Франция и Обединеното кралство подписаха декларация за намеренията за разполагане на войски на „коалиция на желаещите“ след войната. След консултациите Уиткоф заяви, че страните са максимално близо до създаването на двустранна рамка за гаранции за сигурност и мащабен „план за просперитет“ за украинската държава.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия ще разглежда като военна интервенция разполагането на бойци от Запада в Украйна

          Иван Христов -
          Русия ще разглежда присъствието на западни войски в Украйна като интервенция, заяви говорителят на Министерството на външните работи на страната Мария Захарова, коментирайки новата...
          Война

          Стотици хиляди останаха без електричество в Украйна след нов удар на Русия

          Иван Христов -
          Към сутринта на 8 януари приблизително 800 000 клиенти в Днепропетровска област остават без електричество. Обектите на социалната и критичната инфраструктура са само частично...
          Война

          Тръмп: Ако не бях аз, Русия щеше да е завладяла напълно Украйна, Москва и Пекин не се страхуват от НАТО, а от САЩ

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп излезе с публикация в своята социална мрежа Truth Social, в която обясни, че Русия до сега е щяла да...

