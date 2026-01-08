Le Monde: Кирил Дмитриев е посетил Париж на следващия ден след преговорите за Украйна

Пратеникът на Владимир Путин, Кирил Дмитриев, е забелязан в Париж на 7 януари и приет в посолството на САЩ, разположено близо до Елисейския дворец. Посещението се състоя ден след като американски представители и европейски лидери проведоха разговори във френската столица за гаранциите за сигурност за Украйна, съобщава Le Monde.

- Реклама -

Източник съобщи на журналисти, че Дмитриев е бил видян на улица „Фобур Сен Оноре“ на 7 януари. Елисейският дворец отрече пратеникът на Путин да е посетил кабинета на френския президент, където са се провели разговорите за Украйна предния ден.

На 6 януари лидерите на Франция, Германия, Великобритания и Украйна се срещнаха в Париж, към които се присъединиха пратениците на Тръмп Джаред Кушнер и Стив Уиткоф. След разговорите Украйна, Франция и Обединеното кралство подписаха декларация за намеренията за разполагане на войски на „коалиция на желаещите“ след войната. След консултациите Уиткоф заяви, че страните са максимално близо до създаването на двустранна рамка за гаранции за сигурност и мащабен „план за просперитет“ за украинската държава.