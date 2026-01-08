Леден капан над Словения: температурите падат до минус 20 градуса

Оранжев код за студено време е обявен в по-голямата част от Словения, като през днешния и утрешния ден се очаква температурите да паднат между -10 и -20 градуса. Това съобщава словенската информационна агенция СТА, цитирана от БТА.

- Реклама -

Оранжевото предупреждение за опасно ниски температури важи за почти цялата страна и ще остане в сила през целия ден. Изключение прави югозападната част на Словения, но и там властите призовават жителите да бъдат внимателни заради очаквания студ.

От Словенски национален институт за обществено здраве предупреждават, че екстремно ниските температури могат да бъдат сериозно опасни за здравето, особено за възрастни хора, деца и хора с хронични заболявания.

Заради снеговалежите в понеделник и вторник, както и настоящото рязко застудяване, пътните условия и настилките за пешеходци и колоездачи остават силно усложнени. От информационния център за трафика в страната съветват гражданите да се движат с повишено внимание и да използват подходяща зимна екипировка, за да се избегнат инциденти.