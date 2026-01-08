НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Леден капан над Словения: температурите падат до минус 20 градуса

          0
          3
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Оранжев код за студено време е обявен в по-голямата част от Словения, като през днешния и утрешния ден се очаква температурите да паднат между -10 и -20 градуса. Това съобщава словенската информационна агенция СТА, цитирана от БТА.

          - Реклама -

          Оранжевото предупреждение за опасно ниски температури важи за почти цялата страна и ще остане в сила през целия ден. Изключение прави югозападната част на Словения, но и там властите призовават жителите да бъдат внимателни заради очаквания студ.

          От Словенски национален институт за обществено здраве предупреждават, че екстремно ниските температури могат да бъдат сериозно опасни за здравето, особено за възрастни хора, деца и хора с хронични заболявания.

          Заради снеговалежите в понеделник и вторник, както и настоящото рязко застудяване, пътните условия и настилките за пешеходци и колоездачи остават силно усложнени. От информационния център за трафика в страната съветват гражданите да се движат с повишено внимание и да използват подходяща зимна екипировка, за да се избегнат инциденти.

          Оранжев код за студено време е обявен в по-голямата част от Словения, като през днешния и утрешния ден се очаква температурите да паднат между -10 и -20 градуса. Това съобщава словенската информационна агенция СТА, цитирана от БТА.

          - Реклама -

          Оранжевото предупреждение за опасно ниски температури важи за почти цялата страна и ще остане в сила през целия ден. Изключение прави югозападната част на Словения, но и там властите призовават жителите да бъдат внимателни заради очаквания студ.

          От Словенски национален институт за обществено здраве предупреждават, че екстремно ниските температури могат да бъдат сериозно опасни за здравето, особено за възрастни хора, деца и хора с хронични заболявания.

          Заради снеговалежите в понеделник и вторник, както и настоящото рязко застудяване, пътните условия и настилките за пешеходци и колоездачи остават силно усложнени. От информационния център за трафика в страната съветват гражданите да се движат с повишено внимание и да използват подходяща зимна екипировка, за да се избегнат инциденти.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          „Красно село“ сред най-засегнатите райони от проблемите със сметоизвозването

          Георги Петров -
          Район Красно село е един от първите в столицата, заедно с Люлин, които се сблъскаха със сериозни проблеми със сметоизвозването и почистването през зимните...
          Икономика

          „Гражданската отговорност“ поскъпва от февруари

          Десислава Димитрова -
          От февруари се очаква осезаемо увеличение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, но не за всички шофьори. Тогава влиза в сила системата „Бонус-малус“.
          Инциденти

          Спасиха двама работници, заради високото ниво на река Арда край Хасково

          Пламена Ганева -
          Двама работници, останали в бедствено положение на багер по време на изкопни дейности в кариера в село Долно Черковище, бяха успешно спасени след продължителна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions