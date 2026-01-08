НА ЖИВО
          Летище „Васил Левски“ –функционира нормално въпреки зимните условия

          Снимка: БГНЕС
          Летище Васил Левски – София продължава да работи без прекъсване при зимни условия, съобщиха за БТА от пресцентъра на аерогарата.

          По информация на летищните власти пистата и пътеките за рулиране се почистват регулярно и се обработват срещу снегонавяване, а на самолетите се извършват всички необходими антиобледенителни процедури, за да се гарантира нормалното протичане на полетите.

          От аерогарата напомнят, че пътниците могат да следят актуалната информация за излитащи и кацащи полети чрез официалния сайт на летището.

          Безопасността остава основен приоритет както за летищното ръководство, така и за авиокомпаниите, подчертават още от пресцентъра.

