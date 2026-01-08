Летище „Васил Левски“ – София приема и изпраща полети без проблеми въпреки зимата

Летище Летище Васил Левски – София функционира нормално при зимни условия, съобщиха за БТА от пресцентъра на аерогарата.

От ръководството уточняват, че пистата и пътеките за рулиране се почистват регулярно и се обработват срещу снегонавяване, а на самолетите се извършват всички необходими антиобледенителни процедури, за да се гарантира безопасното изпълнение на полетите.

Пътниците могат да се информират в реално време за излитащите и кацащите полети чрез официалния сайт на летището, допълват още от аерогарата.

От ръководството подчертават, че безопасността остава водещ приоритет както за летищните власти, така и за авиокомпаниите, особено при усложнени метеорологични условия.