Левски с две тренировки за деня

Левски продължава лагера си в Белек с две тренировки в четвъртък.

Сутрешното занимание се проведе на терена на хотел „Kaya Palazzo“ с участието на всички футболисти, като фокусът бе върху тактическата постройка.

Следобед отборът проведе физическа подготовка във фитнес залата на комплекса.