      четвъртък, 08.01.26
          Левски с две тренировки за деня

          "Сините" наблегнаха върху тактиката и физическата подготовка

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски продължава лагера си в Белек с две тренировки в четвъртък.

          Сутрешното занимание се проведе на терена на хотел „Kaya Palazzo“ с участието на всички футболисти, като фокусът бе върху тактическата постройка.

          Следобед отборът проведе физическа подготовка във фитнес залата на комплекса.

