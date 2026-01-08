НА ЖИВО
      четвъртък, 08.01.26
          Лидерът на опозицията в Гренландия: Островът трябва да води преговори със САЩ без участието на Дания

          Пеле Броберг
          Пеле Броберг
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Гренландия трябва да преговаря директно с правителството на САЩ без участието на Дания, заяви лидерът на най-голямата опозиционна партия на острова, на фона на подновените опити на президента на САЩ Доналд Тръмп да получи контрол над арктическата територия, съобщава Reuters.

          „Призоваваме настоящото ни (гренландско) правителство да се ангажира с диалог с правителството на САЩ без участието на Дания“, заяви Пеле Броберг, лидер на опозиционната партия „Налерак“.

          „Налерак“ е най-голямата опозиционна партия в Гренландия, която се застъпва за независимост.

          „В края на краищата Дания, с посредническите си дейности, антагонизира както Гренландия, така и САЩ“, добави той.

          „Налерак“, която категорично се застъпва за бърз преход към пълна независимост, удвои парламентарните си места на осем на изборите миналата година, спечелвайки 25% от гласовете на острова с 57 000 жители население.

          Въпреки че партията не е част от управляващата коалиция, тя заяви подкрепата си за споразумение за отбрана с Вашингтон и може да се стреми към споразумение за „свободно асоцииране“, съгласно което Гренландия би получила подкрепа и защита от САЩ в замяна на военни права, без да се превръща в територия на САЩ.

          Всички гренландски партии се стремят към независимост, но не са съгласни как и кога да я постигнат.

          Тръмп наскоро засили заплахите си да завземе Гренландия, повтаряйки идея, която за първи път изрази през 2019 г. по време на първия си мандат в Белия дом.

          Гренландия е стратегически разположена между Европа и Северна Америка, което я прави критична за американската система за противоракетна отбрана. Богатите минерални ресурси на острова също са в съответствие с целта на Вашингтон за намаляване на зависимостта от Китай.

          Гренландия е автономна територия на Кралство Дания и има собствен парламент и правителство, но Копенхаген запазва правомощията си по отношение на външната политика и отбраната.

          Министърът на външните работи на Гренландия Вивиан Моцфелд заяви, че Гренландия не може да води преки преговори със САЩ без Дания, тъй като това е забранено от закона.

          „Трябва да спазваме закона и имаме правила за решаване на проблеми в Кралството“, заяви тя в сряда, 7 януари.

          Тези коментари бяха направени преди среща, насрочена за следващата седмица между датския и гренландския външен министър и държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

          Моцфелд отбеляза важността на установяването на стабилни отношения между Гренландия и Вашингтон.

          „Наистина се надявам, че тази среща ще доведе до нормализиране на отношенията ни“, отбеляза тя.

          Според френския външен министър, Рубио е отхвърлил възможността за военно превземане на острова от Съединените щати. Други служители на администрацията на Тръмп обаче казват, че този вариант не се изключва.

