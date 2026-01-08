НА ЖИВО
          НачалоСвятОбщество

          Лидерът на сепаратистите в Йемен Айдарос Алзубиди е избягал в ОАЕ

          Снимка: Facebook
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Лидерът на сепаратисткото движение в Йемен Айдарос Алзубиди е напуснал страната и се е отправил към Обединени арабски емирства, съобщи коалицията, водена от Саудитска Арабия. Информацията идва на фона на ескалация на напрежението в южните части на Йемен и опити за завземане на територии с цел придвижване към независимост.

          По данни на коалицията, Алзубиди е напуснал Аден в нощните часове, използвайки лодка и самолет. Маршрутът му е преминал през Сомалиленд и Сомалия, преди да достигне Абу Даби.

          „Надеждна информация сочи, че Айдарос Алзубиди и други са избягали в тъмната нощ“, се казва в официалното изявление на коалицията.

          Според съобщението, напускането на страната е станало малко след неуспешни опити сепаратистките сили да разширят контрола си в южните райони на Йемен. Събитията засилват опасенията за нова фаза на нестабилност в страната, която от години е разкъсвана от въоръжен конфликт и политическо противопоставяне.

          Към момента няма официална реакция от страна на Айдарос Алзубиди или от представители на сепаратисткото движение относно информацията за бягството му.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

