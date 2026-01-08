Линдзи Греъм: Тръмп даде „зелена светлина“ за законопроекта за санкции срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал зелена светлина на двупартиен законопроект за засилване на санкциите срещу Русия. Това заяви един от съвносителите на законопроекта, сенатор Линдзи Греъм, цитиран от УНИАН.

„След много продуктивна среща с президента Тръмп днес, на която обсъдихме редица въпроси, той даде зелена светлина на двупартиен законопроект за засилване на санкциите срещу Русия, по който работя от месеци със сенатор Блументал и много други. Това е много навременно решение, тъй като Украйна прави отстъпки за мир, докато Путин само говори, докато продължава да убива невинни хора“, подчерта той в публикация в социалните мрежи.

Републиканският сенатор добави, че законопроектът ще даде на Тръмп възможността да наказва държави, които продължават да купуват „евтин руски петрол, който захранва военната машина на Путин“.

Той ще служи и като лост срещу държави като Китай, Индия и Бразилия, за да ги насърчи да спрат да купуват руски петрол.

„Очаквам с нетърпение силно двупартийно гласуване, надявам се още следващата седмица“, добави Греъм.