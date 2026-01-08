Линдзи Греъм заплаши иранския лидер с убийство при продължаване на репресиите

Американският сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм отправи остро предупреждение към лидера на Иран, заявявайки, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп ще „го убие“, ако иранският режим продължи да избива протестиращи в страната.

- Реклама -

Греъм направи изявлението в ефира на Fox News, коментирайки продължаващите протести срещу режима в Иран.

„Към народа на Иран: ние сме с вас. Подкрепяме ви в това да си върнете страната от аятолаха – един религиозен нацист, който ви убива и тероризира света. А към аятолаха: трябва да разбереш, че ако продължиш да убиваш собствения си народ, който иска по-добър живот, Доналд Дж. Тръмп ще те убие“, заяви Линдзи Греъм.

„Помощта е на път“, добави той в послание към иранските граждани.

Изказването на сенатора представлява една от най-крайните публични заплахи, отправяни от високопоставен американски политик по адрес на иранското ръководство, и идва на фона на ескалиращо напрежение, засилени репресии срещу протестиращи и твърда риторика от страна на Вашингтон спрямо Техеран.