      четвъртък, 08.01.26
          Локо (Пд) подписа договор с Александър Александров младши

          Сашко Александров е само на 18 г.

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Локомотив (Пловдив) подписа договор с юношата на клуба Александър Александров, съобщиха от ръководството на „черно-белите“. Полузащитникът е с контракт за две години и половина.

          Александров e роден на 30 юли 2007 година в Пловдив. От 2022-ра година е част от школата на Локомотив, като впоследствие се състезава и за дублиращия тим на “железничарите”. Дебютира за мъжкия отбор на 20 септември 2025 година при гостуването на ЦСКА 1948.

          „Щастлив съм, че подписах първи професионален договор. Изпитвам гордост, че ставам част от Локомотив. Това е клуб с впечатляваща история и вярна публика, която винаги подкрепя отбора безрезервно. Атмосферата и традициите тук са нещо специално. Те ми дават допълнителен стимул да се развивам и да давам най-доброто от себе си всеки ден“, заяви Александров пред официалния сайт на „смърфовете“. 

