Лукашенко: Мадуро беше отвлечен заради сговор и предателство

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро е било възможно заради предателство и предварителен сговор.

Думите си беларуският държавен глава е изрекъл пред журналисти след церемонията по връчването на наградата „За духовно възраждане“, специалните отличия за дейци на културата и изкуството и наградата „Белоруски спортен Олимп“.

„Искам да разберете: там имаше всичко. Имаше договорки и пари, които бяха платени, включително на хора във Венецуела – и на военни, и на цивилни. Имаше сговор и имаше предателство. Всичко това беше налице“, заяви Лукашенко.

Изказването на беларуския президент е цитирано от държавната информационна агенция БелТА.