НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Лукашенко: Мадуро беше отвлечен заради сговор и предателство

          2
          95
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро е било възможно заради предателство и предварителен сговор.

          - Реклама -

          Думите си беларуският държавен глава е изрекъл пред журналисти след церемонията по връчването на наградата „За духовно възраждане“, специалните отличия за дейци на културата и изкуството и наградата „Белоруски спортен Олимп“.

          Синът на Мадуро призова венецуелците да излязат на улиците след ареста на баща му Синът на Мадуро призова венецуелците да излязат на улиците след ареста на баща му

          „Искам да разберете: там имаше всичко. Имаше договорки и пари, които бяха платени, включително на хора във Венецуела – и на военни, и на цивилни. Имаше сговор и имаше предателство. Всичко това беше налице“, заяви Лукашенко.

          Изказването на беларуския президент е цитирано от държавната информационна агенция БелТА.

          Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро е било възможно заради предателство и предварителен сговор.

          - Реклама -

          Думите си беларуският държавен глава е изрекъл пред журналисти след церемонията по връчването на наградата „За духовно възраждане“, специалните отличия за дейци на културата и изкуството и наградата „Белоруски спортен Олимп“.

          Синът на Мадуро призова венецуелците да излязат на улиците след ареста на баща му Синът на Мадуро призова венецуелците да излязат на улиците след ареста на баща му

          „Искам да разберете: там имаше всичко. Имаше договорки и пари, които бяха платени, включително на хора във Венецуела – и на военни, и на цивилни. Имаше сговор и имаше предателство. Всичко това беше налице“, заяви Лукашенко.

          Изказването на беларуския президент е цитирано от държавната информационна агенция БелТА.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          ОПАСНОСТ: Един от най-големите язовири у нас е пред преливане (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          След повече от денонощие интензивни валежи в община Ивайловград е отчетен повишен риск, като още от вчера са задействани превантивни мерки от местната власт. В...
          Европа

          Европа готви план за сдържане на САЩ в случай на нападение срещу Гренландия

          Иван Христов -
          Страните от ЕС подготвят план за сдържане на САЩ в случай на нападение срещу Гренландия, съобщава Politico. „Европейските министри работят върху отговор на призива на...
          Политика

          Д-р Станислав Бачев: Създава се усещането, че Русия и Китай не са силни съюзници, на които да се разчита

          Златина Петкова -
          "Създава се усещането, че Русия и Китай не са силни съюзници, на които една държава може да разчита. Когато имаш инвестирани милиарди долари, когато...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Там е хвърлена маса пара,купища долари за да накарат най-верните от обкръжението и личната охрана на президента Мадуро,блюстители на светая светих на държавата,просто да се направят на заспали и да допуснат техния държавен глава да бъде завлечен от банда американски командоси,да му поставят клоунска шапка и да го пребиват с жена му за да се признае за виновен.

          2. Американците са професионалисти,за тях е рутина да организират заговори,чрез подкупване.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions