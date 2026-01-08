Лукашенко: Мадуро беше отвлечен заради сговор и предателство

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро е било възможно заради предателство и предварителен сговор.
- Реклама -
Думите си беларуският държавен глава е изрекъл пред журналисти след церемонията по връчването на наградата „За духовно възраждане“, специалните отличия за дейци на културата и изкуството и наградата „Белоруски спортен Олимп“.
Изказването на беларуския президент е цитирано от държавната информационна агенция БелТА.
Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро е било възможно заради предателство и предварителен сговор.
- Реклама -
Думите си беларуският държавен глава е изрекъл пред журналисти след церемонията по връчването на наградата „За духовно възраждане“, специалните отличия за дейци на културата и изкуството и наградата „Белоруски спортен Олимп“.
Изказването на беларуския президент е цитирано от държавната информационна агенция БелТА.
Там е хвърлена маса пара,купища долари за да накарат най-верните от обкръжението и личната охрана на президента Мадуро,блюстители на светая светих на държавата,просто да се направят на заспали и да допуснат техния държавен глава да бъде завлечен от банда американски командоси,да му поставят клоунска шапка и да го пребиват с жена му за да се признае за виновен.
Американците са професионалисти,за тях е рутина да организират заговори,чрез подкупване.