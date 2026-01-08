Макрон : САЩ постепенно се отдръпват от международното право

Съединените щати постепенно се дистанцират от част от своите съюзници и се откъсват от установените норми на международното право. Това заяви Еманюел Макрон в рамките на годишната си реч пред френските посланици.

- Реклама -

Френският държавен глава обърна внимание и на засилващата се „неоколониална агресия“, която според него все по-често се превръща в инструмент в международните дипломатически отношения. По думите му този процес подкопава глобалната стабилност и задълбочава разделенията между държавите, предаде АФП, цитирана от БТА.

„Институциите на мултилатерализма функционират все по-зле. Живеем в свят на велики сили, които са изкушени да си поделят света“, подчерта Макрон

Президентът на Франция предупреди, че подобни тенденции застрашават международния ред и принципите, върху които е изградено съвременното световно сътрудничество. Той призова за по-активна защита на многостранния подход и спазването на международното право.