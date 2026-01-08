Макрон : САЩ постепенно се отдръпват от международното право

Съединените щати постепенно се дистанцират от част от своите съюзници и се откъсват от установените норми на международното право. Това заяви Еманюел Макрон в рамките на годишната си реч пред френските посланици.
- Реклама -
Френският държавен глава обърна внимание и на засилващата се „неоколониална агресия“, която според него все по-често се превръща в инструмент в международните дипломатически отношения. По думите му този процес подкопава глобалната стабилност и задълбочава разделенията между държавите, предаде АФП, цитирана от БТА.
Президентът на Франция предупреди, че подобни тенденции застрашават международния ред и принципите, върху които е изградено съвременното световно сътрудничество. Той призова за по-активна защита на многостранния подход и спазването на международното право.
Съединените щати постепенно се дистанцират от част от своите съюзници и се откъсват от установените норми на международното право. Това заяви Еманюел Макрон в рамките на годишната си реч пред френските посланици.
- Реклама -
Френският държавен глава обърна внимание и на засилващата се „неоколониална агресия“, която според него все по-често се превръща в инструмент в международните дипломатически отношения. По думите му този процес подкопава глобалната стабилност и задълбочава разделенията между държавите, предаде АФП, цитирана от БТА.
Президентът на Франция предупреди, че подобни тенденции застрашават международния ред и принципите, върху които е изградено съвременното световно сътрудничество. Той призова за по-активна защита на многостранния подход и спазването на международното право.
Френски земеделски производители предприеха ефективни протестни действия рано сутринта, блокирайки ключови обекти в Париж. Недоволството е насочено срещу подготвяното мащабно търговско споразумение между Европейския...
Като вас.
Клошар
Дава ясен знак,
че бабата го
шамарила пак.
И ти даде знак,
че си пеера3
да ти ЕПМ
ВГЗ баш.