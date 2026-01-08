НА ЖИВО
          Мария Захарова: Западните военни бази в Украйна ще бъдат легитимни цели за Русия

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Русия отправи остро предупреждение към западните държави, заявявайки, че всяко разполагане на военни подразделения или инфраструктура в Украйна ще се третира като интервенция и пряка заплаха за сигурността. Позицията бе изразена от говорителя на руското външно министерство Мария Захарова в отговор на последните дипломатически ходове на Великобритания и Франция.

          Реакцията на Москва идва след подписването на тристранно изявление между британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и украинския президент Володимир Зеленски. Според информация на ТАСС, документът предвижда планове за създаване на военни бази и изграждане на оръжейни складове в Украйна след евентуално прекратяване на огъня.

          „В тази връзка Министерството на външните работи на Русия предупреждава, че разполагането на територията на Украйна на военни подразделения, военни обекти, складове и друга инфраструктура на западните страни ще бъде квалифицирано като чуждестранна интервенция, която носи пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други страни в Европа“, подчерта Захарова. Тя допълни, че подобни обекти „ще бъдат разглеждани като законни цели на руските въоръжени сили“, като припомни, че Москва многократно е предупреждавала за това.

          Напрежението се покачи след събитията от 6 януари в Париж, където ръководената от Лондон и Париж „коалиция на желаещите“ подписа декларацията „Надеждни гаранции за сигурност за траен и дълготраен мир“ с Киев. Официален представител на руското МВнР коментира документа с думите: „Тя не е насоченя към постигане на траен мир и сигурност, а към продължаване на милитаризацията, ескалация и разширяване на конфликта“.

          Междувременно вестник „Таймс“ съобщи, че Великобритания и Франция обмислят възможността да изпратят до 15 000 войници в Украйна.

          Мария Захарова отбеляза, че ключов компонент на споразумението е „разгръщането на територията на Украйна на някакви „многонационални сили“, които участниците в коалицията ще трябва да сформират, за да улеснят „възстановяването“ на въоръжените сили на Украйна и да осигурят „сдържането“ на Русия след прекратяване на военните действия“. В документа се засяга и темата за продължаващото сливане на военнопромишлените комплекси на Украйна и страните от НАТО.

          „Новите милитаристични декларации на т. нар. коалиция на желаещите и киевския режим създават истинска „ос на войната“, заяви Захарова. Според нея плановете на западните партньори стават все по-разрушителни за бъдещето на Европа и нейното население.

          - Реклама -

