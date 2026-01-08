Русия отправи остро предупреждение към западните държави, заявявайки, че всяко разполагане на военни подразделения или инфраструктура в Украйна ще се третира като интервенция и пряка заплаха за сигурността. Позицията бе изразена от говорителя на руското външно министерство Мария Захарова в отговор на последните дипломатически ходове на Великобритания и Франция.

- Реклама -

Реакцията на Москва идва след подписването на тристранно изявление между британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и украинския президент Володимир Зеленски. Според информация на ТАСС, документът предвижда планове за създаване на военни бази и изграждане на оръжейни складове в Украйна след евентуално прекратяване на огъня.

„В тази връзка Министерството на външните работи на Русия предупреждава, че разполагането на територията на Украйна на военни подразделения, военни обекти, складове и друга инфраструктура на западните страни ще бъде квалифицирано като чуждестранна интервенция, която носи пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други страни в Европа“, подчерта Захарова. Тя допълни, че подобни обекти „ще бъдат разглеждани като законни цели на руските въоръжени сили“, като припомни, че Москва многократно е предупреждавала за това.

Напрежението се покачи след събитията от 6 януари в Париж, където ръководената от Лондон и Париж „коалиция на желаещите“ подписа декларацията „Надеждни гаранции за сигурност за траен и дълготраен мир“ с Киев. Официален представител на руското МВнР коментира документа с думите: „Тя не е насоченя към постигане на траен мир и сигурност, а към продължаване на милитаризацията, ескалация и разширяване на конфликта“.

Междувременно вестник „Таймс“ съобщи, че Великобритания и Франция обмислят възможността да изпратят до 15 000 войници в Украйна.

Мария Захарова отбеляза, че ключов компонент на споразумението е „разгръщането на територията на Украйна на някакви „многонационални сили“, които участниците в коалицията ще трябва да сформират, за да улеснят „възстановяването“ на въоръжените сили на Украйна и да осигурят „сдържането“ на Русия след прекратяване на военните действия“. В документа се засяга и темата за продължаващото сливане на военнопромишлените комплекси на Украйна и страните от НАТО.

„Новите милитаристични декларации на т. нар. коалиция на желаещите и киевския режим създават истинска „ос на войната“, заяви Захарова. Според нея плановете на западните партньори стават все по-разрушителни за бъдещето на Европа и нейното население.