      четвъртък, 08.01.26
          Марко Рубио се среща с лидерите на Дания за Гренландия

          Гренландия
          Гренландия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че ще се срещне с лидерите на Дания следващата седмица, но не даде индикации, че ще се откаже от плановете на президента Доналд Тръмп да придобие Гренландия. Това разтревожи съюзници като Франция и Германия, които подготвят отговор, съобщава Reuters.

          Изданието отбелязва, че военната операция на САЩ, при която беше отвлечен лидерът на Венецуела, е породила опасения относно намеренията на Вашингтон по отношение на Гренландия, докато американските представители не успяха да успокоят тези страхове.

          В същото време Рубио заяви пред репортери, че Тръмп запазва възможността да постигне целта си по военен път.

          „Като дипломат обаче, какъвто съм сега, ние винаги предпочитаме да решаваме проблемите чрез различни средства, включително Венецуела“, заяви той, отговаряйки на въпрос дали САЩ биха били склонни потенциално да застрашат водения от САЩ военен алианс НАТО, като завземат Гренландия със сила.

          Тези планове предизвикаха съпротива в Конгреса на САЩ, където сенатори от двете партии заявиха, че очакват Сенатът в крайна сметка да гласува за законодателство, което би ограничило способността на Тръмп да завземе Гренландия.

          От своя страна от Белия Дом коментираха, че Тръмп обсъжда варианти за закупуване на Гренландия, използвайки американските военни, въпреки възраженията на Европа.

          Други служители на администрацията подчертаха, че са възможни различни подходи. Рубио обаче, по време на брифинг при закрити врата, заяви, че целта е островът да бъде придобит, съобщиха два източника пред Reuters.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

