      четвъртък, 08.01.26
          Марко Рубио ще обсъжда Гренландия с Дания, отказа коментар за военна намеса

          Снимка: БГНЕС
          Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио обяви, че следващата седмица ще се срещне с представители на Дания, за да обсъдят въпроса с Гренландия. Изявлението беше направено по време на разговор с репортери за ситуацията във Венецуела.

          На въпрос дали САЩ биха прибегнали до военна интервенция, за да придобият арктическия и богат на природни ресурси остров, Рубио отказа да коментира.

          „Не съм тук, за да говоря по тази тема“, заяви държавният секретар, като уточни единствено, че предстои разговор с датското правителство.

          Междувременно Белият дом съобщи, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп и неговата администрация проучват различни варианти за придобиване на Гренландия, включително и възможността за използване на военна сила.

