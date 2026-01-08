Марко Рубио ще обсъжда Гренландия с Дания, отказа коментар за военна намеса

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио обяви, че следващата седмица ще се срещне с представители на Дания, за да обсъдят въпроса с Гренландия. Изявлението беше направено по време на разговор с репортери за ситуацията във Венецуела.

На въпрос дали САЩ биха прибегнали до военна интервенция, за да придобият арктическия и богат на природни ресурси остров, Рубио отказа да коментира.

„Не съм тук, за да говоря по тази тема“, заяви държавният секретар, като уточни единствено, че предстои разговор с датското правителство.



Междувременно Белият дом съобщи, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп и неговата администрация проучват различни варианти за придобиване на Гренландия, включително и възможността за използване на военна сила.