      четвъртък, 08.01.26
          Мениджърка избяга с касата с пари по време на смъртоносния пожар в Кран-Монтана

          Мениджърът на швейцарския бар „Le Constellation“ в ски курорта Кран-Монтана, където 40 души загинаха при пожар по време на новогодишните празненства, е бил заснет да напуска заведението с касата, пълна с пари, докато пламъците вече са обхващали обекта, съобщават западни медии.

          Според италианското издание La Repubblica, 40-годишната Джесика Морети е обвинена, че е игнорирала призивите за помощ на празнуващите и е избягала от бара, носейки оборота от вечерта, докато огънят бързо се е разпространявал.

          Морети вече е обект на разследване за непредумишлено убийство, както и за причиняване на телесни повреди на 119 души, получили тежки изгаряния по време на трагедията в Швейцарските Алпи.

          Властите продължават да изясняват всички обстоятелства около инцидента, съобщава Daily Mail. Мениджърката, която е френска гражданка, е получила изгаряне на едната си ръка. Френското издание Public поставя под съмнение дали травмата не е била получена именно в момента, в който тя е изнасяла касовия апарат с парите.

          По същото време десетки хора са се опитвали панически да напуснат заведението и са търсели помощ, докато барът е бил обхванат от пламъци.

          Разследващите смятат, че пожарът е възникнал, след като персоналът е размахвал бутилки шампанско със запалени фойерверки, поставени в гърлата им, в близост до тавана. Огънят бързо е прераснал във „флашовър“ – внезапно пълно обхващане на помещението от пламъци, което е направило бягството почти невъзможно само за секунди

