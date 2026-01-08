НА ЖИВО
          Спорт

          Милан и Дженоа направиха равенство 1:1

          В друг двубой от кръга Кремонезе и Каляри направиха 2:2

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Милан и Дженоа направиха равенство 1:1 в двубой от 19 кръг на италианската Серия А. Лоренцо Коломбо, преотстъпен от „росонерите“ на „грифоните“, вкара първия гол в мача, а за домакините на „Сан Сиро“ Рафаел Леао спаси точката в края. Дълбоко в добавеното време генуезци можеха да грабнат и трите точки, ако Николае Станчу не бе пропуснал дузпа.

          Домакините опитаха да бъдат по-активни в началото, като Матео Габия и Страхиня Павлович стреляха към вратата на „грифоните“ без особен успех.

          Генуезци нанесоха своя удар в 28-ата минута. Юношата на Милан – Лоренцо Коломбо, играещ под наем за Дженоа, засече подаване на Руслан Малиновски и не остави шанс на Майк Менян – 0:1.

          До почивката гореспоменатият Габия и голмайсторът на Милан – Кристиан Пулишич, се отчетоха с пропуски с глава. Вратарят Никола Леали пък спаси удар от въздуха на Рафаел Леао, а при добавката Юсуф Фофана можеше да направи добавка, но се подхлъзна.

          В началото на втората част Милан се зарадва, но само за миг. След корнер Габия стреля с глава за пореде път, а току пред голлинията Кристиан Пулишич вкара топката с ръка. Главният съдия Маурицио Мариани получи сигнал от ВАР и отмени гола на американеца. Малко след това и юношата Давиде Бартезаги не успя да изравни с хубав изстрел по тревата.

          Във втората минута на продължението Рафаел Леао изравни за 1:1 с удар с глава при поредния корнер за домакините. Леао насочи удара си в десния долен ъгъл на Леали.

          Още по-дълбоко в добавеното време Дженоа изпусна дузпа. Николае Станчу се превърна в антигерой за своите, пропускайки от бялата точка.

          С тази загуба Милан остана на четири точки от лидера и градски съперник Интер. „Нерадзурите“ са с 42 пункта, а „росонерите“ и шампионът Наполи са с по 38 т. В следващия кръг именно отборите на Кристиан Киву и Антонио Конте се срещат, докато Милан ще пътува за визита на Фиорентина. 

          В друг двубой от кръга Кремонезе и Каляри направиха 2:2.

