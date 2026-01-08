Министърът на културата Мариан Бачев възстанови Антония Ковачева на поста директор на Българската национална филмотека (БНФ). Това се случи само ден, след като тя беше освободена от длъжност. Обратът в решението на министерството настъпи след мигновена и остра реакция от страна на гилдията, както и стартирането на онлайн петиция, която събра над 1000 подписа в рамките на няколко часа.

В защита на Ковачева се обявиха както екипът на институцията, така и Съюзът на филмовите дейци. Те изпратиха отворени писма до министър Бачев и до парламентарната комисия по култура и медии, изразявайки категорично несъгласие с решението за отстраняването ѝ, взето първоначално в сряда.

В петицията се посочват конкретните заслуги на директора за стабилизирането на институцията. „В рамките на своя мандат г-жа Ковачева напълно преобрази една западаща и полузабравена институция. Приходите на филмотеката са утроени, административната сграда е изцяло реновирана, заработи нов съвременен дигитализационен център и започнаха силно необходими ремонтни дейности по филмовите хранилища. На мястото на г-жа Ковачева се очаква да бъде назначен човек без опит във филмовата или архивистката дейност“, се казва в текста на подписката.

Филмовите дейци алармираха, че сътресенията в ръководството поставят под риск ключови проекти. Те подчертаха, че националната филмотека е бенефициент по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Според експертите, уволнението блокира мащабния план за дигитализация на ценния аудиовизуален фонд и застрашава спасяването на филмовите ленти.

Съюзът на артистите също реагира остро, като призова за незабавно освобождаване на целия политически кабинет на Министерството на културата.

В резултат на обществения натиск, ведомството промени позицията си в четвъртък.

„Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека (БНФ), Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ. Решението е взето с оглед осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд“, гласи официалното съобщение на министерството.

Антония Ковачева е свързана професионално с Българската национална филмотека от 1980 г. През годините е заемала позициите на редактор, старши експерт-киновед и завеждащ международни връзки, а оглавява институцията от 2013 г.