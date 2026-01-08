НА ЖИВО
          Министърът на културата върна директора на Филмотеката след масово недоволство

          Министърът на културата Мариан Бачев възстанови Антония Ковачева на поста директор на Българската национална филмотека (БНФ). Това се случи само ден, след като тя беше освободена от длъжност. Обратът в решението на министерството настъпи след мигновена и остра реакция от страна на гилдията, както и стартирането на онлайн петиция, която събра над 1000 подписа в рамките на няколко часа.

          В защита на Ковачева се обявиха както екипът на институцията, така и Съюзът на филмовите дейци. Те изпратиха отворени писма до министър Бачев и до парламентарната комисия по култура и медии, изразявайки категорично несъгласие с решението за отстраняването ѝ, взето първоначално в сряда.

          В петицията се посочват конкретните заслуги на директора за стабилизирането на институцията. „В рамките на своя мандат г-жа Ковачева напълно преобрази една западаща и полузабравена институция. Приходите на филмотеката са утроени, административната сграда е изцяло реновирана, заработи нов съвременен дигитализационен център и започнаха силно необходими ремонтни дейности по филмовите хранилища. На мястото на г-жа Ковачева се очаква да бъде назначен човек без опит във филмовата или архивистката дейност“, се казва в текста на подписката.

          Филмовите дейци алармираха, че сътресенията в ръководството поставят под риск ключови проекти. Те подчертаха, че националната филмотека е бенефициент по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Според експертите, уволнението блокира мащабния план за дигитализация на ценния аудиовизуален фонд и застрашава спасяването на филмовите ленти.

          Съюзът на артистите също реагира остро, като призова за незабавно освобождаване на целия политически кабинет на Министерството на културата.

          В резултат на обществения натиск, ведомството промени позицията си в четвъртък.

          „Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека (БНФ), Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ. Решението е взето с оглед осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд“, гласи официалното съобщение на министерството.

          Антония Ковачева е свързана професионално с Българската национална филмотека от 1980 г. През годините е заемала позициите на редактор, старши експерт-киновед и завеждащ международни връзки, а оглавява институцията от 2013 г.

