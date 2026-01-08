НА ЖИВО
      четвъртък, 08.01.26
          Икономика

          Над 1000 сигнала за спекулативни цени за три дни: НАП започва масови проверки

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          За периода от понеделник до сряда в НАП са постъпили над 1000 сигнала, свързани с необосновано повишаване на цените. Това съобщи пред bTV заместник изпълнителният директор на приходната агенция Евгени Нанков.

          Сигналите са от различни сектори на икономическия живот – най-много са за хранителни стоки, но има и за поскъпване на междуградски автобуси, столове, паркинги и други услуги.“

          По думите му проверките ще обхванат и автогарите, където също са отчетени сигнали за нередности. Освен това от днес стартират и ежегодните контролни проверки в зимните курорти, допълни Нанков.

          Той подчерта, че санкциите са сериозни и имат възпиращ ефект, като минималната глоба при първо нарушение е 5000 лева.

          „Имаше сигнали за коледни и новогодишни промоции, за които хората са смятали, че са спекулации. Нарушения обаче няма, тъй като продуктите реално са били намалени.“

          От НАП уточняват, че сигнали могат да се подават по телефона на агенцията, по имейл или на място в офисите ѝ. Сред подадените оплаквания има и такива за отказ на търговци да приемат 200-еврови банкноти, което също попада във фокуса на проверките.

