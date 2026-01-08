Над 1000 сигнала за спекулативни цени за три дни: НАП започва масови проверки

За периода от понеделник до сряда в НАП са постъпили над 1000 сигнала, свързани с необосновано повишаване на цените. Това съобщи пред bTV заместник изпълнителният директор на приходната агенцияЕвгени Нанков.
От НАП уточняват, че сигнали могат да се подават по телефона на агенцията, по имейл или на място в офисите ѝ. Сред подадените оплаквания има и такива за отказ на търговци да приемат 200-еврови банкноти, което също попада във фокуса на проверките.
