НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Над 12 000 светкавици разтърсиха Югоизточна Европа, най-много – над България

          0
          0
          Гръмотевица
          Гръмотевица
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Повече от 12 000 светкавици са регистрирани в Югоизточна Европа в интервала от полунощ до ранните часове на четвъртък. Най-голямата част от електрическите разряди са отчетени на територията на България, показват данните от метеорологичните наблюдения.

          - Реклама -

          По траекторията на движение на студения атмосферен фронт са се образували мощни гръмотевични процеси, които са засегнали планинските райони на Западна България, както и много райони в източната част на страната.

          Щетите от проливните дъждове в Крумовградско Щетите от проливните дъждове в Крумовградско

          Интензивната гръмотевична активност е съпроводена с бурни атмосферни явления, характерни за рязката смяна на въздушните маси, като метеоролозите предупреждават, че подобна обстановка крие риск от силни валежи и локални бури.

          Повече от 12 000 светкавици са регистрирани в Югоизточна Европа в интервала от полунощ до ранните часове на четвъртък. Най-голямата част от електрическите разряди са отчетени на територията на България, показват данните от метеорологичните наблюдения.

          - Реклама -

          По траекторията на движение на студения атмосферен фронт са се образували мощни гръмотевични процеси, които са засегнали планинските райони на Западна България, както и много райони в източната част на страната.

          Щетите от проливните дъждове в Крумовградско Щетите от проливните дъждове в Крумовградско

          Интензивната гръмотевична активност е съпроводена с бурни атмосферни явления, характерни за рязката смяна на въздушните маси, като метеоролозите предупреждават, че подобна обстановка крие риск от силни валежи и локални бури.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Кулите на Бойко“ в Черно море горят, не могат да бъдат потушени

          Иван Христов -
          Така наречените „Кули на Бойко“ в Черно море продължават да горят. Това са сондажни платформи, които руските войски се опитват да използват за проследяване...
          Политика

          ЕС се готви за сблъсък с Тръмп заради претенциите към Гренландия

          Пламена Ганева -
          Дипломати от Европейски съюз се подготвят за възможно остро противопоставяне с текущия президент на Америка Доналд Тръмп заради нарастващите му претенции към Гренландия, съобщава...
          Политика

          Над 749 хил. лв. за пътувания: кои депутати са командировани най-често през 2025 г.

          Десислава Димитрова -
          През 2025 г. НС е изразходвало малко над 749 000 лв. за задгранични командировки на народни представители и служители. Данните са от справка на парламентарната администрация по ЗДОИ.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions