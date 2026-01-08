Над 12 000 светкавици разтърсиха Югоизточна Европа, най-много – над България

Повече от 12 000 светкавици са регистрирани в Югоизточна Европа в интервала от полунощ до ранните часове на четвъртък. Най-голямата част от електрическите разряди са отчетени на територията на България, показват данните от метеорологичните наблюдения.

По траекторията на движение на студения атмосферен фронт са се образували мощни гръмотевични процеси, които са засегнали планинските райони на Западна България, както и много райони в източната част на страната.

Интензивната гръмотевична активност е съпроводена с бурни атмосферни явления, характерни за рязката смяна на въздушните маси, като метеоролозите предупреждават, че подобна обстановка крие риск от силни валежи и локални бури.