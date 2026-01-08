Над 749 хил. лв. за пътувания: кои депутати са командировани най-често през 2025 г.

През 2025 г. Народното събрание е изразходвало малко над 749 000 лева за задгранични командировки на народни представители и служители. Данните са от справка на парламентарната администрация по Закона за достъп до обществената информация. От общата сума близо 378 000 лева са отишли за самолетни билети.

- Реклама -

Кои депутати харчат най-много за командировки? – Евроком

Най-много пътувания през годината е осъществила Надежда Йорданова от ПП–ДБ – 11 командировки. По-голямата част от тях са свързани със заседания на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), където тя е заместник-ръководител на българската делегация. Осем от визитите ѝ са били до Франция, а останалите – до Норвегия, Полша и Великобритания. Последното ѝ пътуване е било до Страсбург в средата на декември, пише Телеграф.

На второ място по брой пътувания е Христо Гаджев от ГЕРБ с 10 командировки. В качеството си на председател на парламентарната комисия по отбрана той е пътувал основно по служебни ангажименти, като последната му визита е била до САЩ в началото на декември за годишния форум на Парламентарната асамблея на НАТО.

След него се нарежда заместник-председателят на НС Росица Кирова, която през 2025 г. е била 8 пъти в чужбина. Последните ѝ командировки са били в Украйна и Румъния – посещение в Одеса за срещи с българското малцинство и след това в Букурещ за разговори в местния Сенат.

Калоян Методиев: От правителството три пъти са ходили на среща с Папата за месец и половина

Четвъртото място се поделя от трима депутати с по 7 пътувания – Тошко Йорданов от ИТН, както и Станислав Анастасов и Атидже Вели от „ДПС – Ново начало“. Последната командировка на Йорданов е била в Турция, където е участвал в конференция по повод 155-годишнината на Българската екзархия в Истанбул. Анастасов е пътувал основно за срещи на ОССЕ, а Вели – за заседания на ПАСЕ.

Пета по активност е Наталия Киселова с 6 командировки. В края на декември тя е била в Турция за литургия по случай храмовия празник на Желязната църква „Света София“.

Най-честата дестинация за народните представители остава Франция, където в Париж и Страсбург се провеждат заседанията на ПАСЕ. Сред най-далечните пътувания през годината са тези до Япония, Южна Корея, Китай, Колумбия, САЩ и Мексико, а сред по-екзотичните – Египет, Йордания и Бахрейн.

Депутатът с най-много визити в САЩ – Вашингтон и Ню Йорк, е Делян Добрев. От общо 5 командировки, 3 са били именно зад океана – през юли за разширяване на сътрудничеството в енергийния сектор, в началото на септември за икономическа конференция, а в края на същия месец – за 80-ата сесия на ООН.

Д-р Александър Симидчиев: На протеста имаше близо 50 000 души – Евроком

През март Александър Симидчиев от ПП–ДБ е посетил Колумбия за конференция на СЗО. Даниел Лорер, Деница Николова и Тошко Йорданов са пътували през септември до Токио и Осака в рамките на групата за приятелство между НС и Япония. През октомври Александър Иванов и Атанас Атанасов са били в Сеул за авиационно изложение.