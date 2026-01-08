НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Над 749 хил. лв. за пътувания: кои депутати са командировани най-често през 2025 г.

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          През 2025 г. Народното събрание е изразходвало малко над 749 000 лева за задгранични командировки на народни представители и служители. Данните са от справка на парламентарната администрация по Закона за достъп до обществената информация. От общата сума близо 378 000 лева са отишли за самолетни билети.

          - Реклама -

          Кои депутати харчат най-много за командировки? – Евроком

          Най-много пътувания през годината е осъществила Надежда Йорданова от ПП–ДБ11 командировки. По-голямата част от тях са свързани със заседания на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), където тя е заместник-ръководител на българската делегация. Осем от визитите ѝ са били до Франция, а останалите – до Норвегия, Полша и Великобритания. Последното ѝ пътуване е било до Страсбург в средата на декември, пише Телеграф.

          На второ място по брой пътувания е Христо Гаджев от ГЕРБ с 10 командировки. В качеството си на председател на парламентарната комисия по отбрана той е пътувал основно по служебни ангажименти, като последната му визита е била до САЩ в началото на декември за годишния форум на Парламентарната асамблея на НАТО.

          След него се нарежда заместник-председателят на НС Росица Кирова, която през 2025 г. е била 8 пъти в чужбина. Последните ѝ командировки са били в Украйна и Румъния – посещение в Одеса за срещи с българското малцинство и след това в Букурещ за разговори в местния Сенат.

          Калоян Методиев: От правителството три пъти са ходили на среща с Папата за месец и половина

          Четвъртото място се поделя от трима депутати с по 7 пътуванияТошко Йорданов от ИТН, както и Станислав Анастасов и Атидже Вели от „ДПС – Ново начало“. Последната командировка на Йорданов е била в Турция, където е участвал в конференция по повод 155-годишнината на Българската екзархия в Истанбул. Анастасов е пътувал основно за срещи на ОССЕ, а Вели – за заседания на ПАСЕ.

          Пета по активност е Наталия Киселова с 6 командировки. В края на декември тя е била в Турция за литургия по случай храмовия празник на Желязната църква „Света София“.

          Най-честата дестинация за народните представители остава Франция, където в Париж и Страсбург се провеждат заседанията на ПАСЕ. Сред най-далечните пътувания през годината са тези до Япония, Южна Корея, Китай, Колумбия, САЩ и Мексико, а сред по-екзотичните – Египет, Йордания и Бахрейн.

          Депутатът с най-много визити в САЩВашингтон и Ню Йорк, е Делян Добрев. От общо 5 командировки, 3 са били именно зад океана – през юли за разширяване на сътрудничеството в енергийния сектор, в началото на септември за икономическа конференция, а в края на същия месец – за 80-ата сесия на ООН.

          Д-р Александър Симидчиев: На протеста имаше близо 50 000 души – Евроком

          През март Александър Симидчиев от ПП–ДБ е посетил Колумбия за конференция на СЗО. Даниел Лорер, Деница Николова и Тошко Йорданов са пътували през септември до Токио и Осака в рамките на групата за приятелство между НС и Япония. През октомври Александър Иванов и Атанас Атанасов са били в Сеул за авиационно изложение.

          През 2025 г. Народното събрание е изразходвало малко над 749 000 лева за задгранични командировки на народни представители и служители. Данните са от справка на парламентарната администрация по Закона за достъп до обществената информация. От общата сума близо 378 000 лева са отишли за самолетни билети.

          - Реклама -

          Кои депутати харчат най-много за командировки? – Евроком

          Най-много пътувания през годината е осъществила Надежда Йорданова от ПП–ДБ11 командировки. По-голямата част от тях са свързани със заседания на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), където тя е заместник-ръководител на българската делегация. Осем от визитите ѝ са били до Франция, а останалите – до Норвегия, Полша и Великобритания. Последното ѝ пътуване е било до Страсбург в средата на декември, пише Телеграф.

          На второ място по брой пътувания е Христо Гаджев от ГЕРБ с 10 командировки. В качеството си на председател на парламентарната комисия по отбрана той е пътувал основно по служебни ангажименти, като последната му визита е била до САЩ в началото на декември за годишния форум на Парламентарната асамблея на НАТО.

          След него се нарежда заместник-председателят на НС Росица Кирова, която през 2025 г. е била 8 пъти в чужбина. Последните ѝ командировки са били в Украйна и Румъния – посещение в Одеса за срещи с българското малцинство и след това в Букурещ за разговори в местния Сенат.

          Калоян Методиев: От правителството три пъти са ходили на среща с Папата за месец и половина

          Четвъртото място се поделя от трима депутати с по 7 пътуванияТошко Йорданов от ИТН, както и Станислав Анастасов и Атидже Вели от „ДПС – Ново начало“. Последната командировка на Йорданов е била в Турция, където е участвал в конференция по повод 155-годишнината на Българската екзархия в Истанбул. Анастасов е пътувал основно за срещи на ОССЕ, а Вели – за заседания на ПАСЕ.

          Пета по активност е Наталия Киселова с 6 командировки. В края на декември тя е била в Турция за литургия по случай храмовия празник на Желязната църква „Света София“.

          Най-честата дестинация за народните представители остава Франция, където в Париж и Страсбург се провеждат заседанията на ПАСЕ. Сред най-далечните пътувания през годината са тези до Япония, Южна Корея, Китай, Колумбия, САЩ и Мексико, а сред по-екзотичните – Египет, Йордания и Бахрейн.

          Депутатът с най-много визити в САЩВашингтон и Ню Йорк, е Делян Добрев. От общо 5 командировки, 3 са били именно зад океана – през юли за разширяване на сътрудничеството в енергийния сектор, в началото на септември за икономическа конференция, а в края на същия месец – за 80-ата сесия на ООН.

          Д-р Александър Симидчиев: На протеста имаше близо 50 000 души – Евроком

          През март Александър Симидчиев от ПП–ДБ е посетил Колумбия за конференция на СЗО. Даниел Лорер, Деница Николова и Тошко Йорданов са пътували през септември до Токио и Осака в рамките на групата за приятелство между НС и Япония. През октомври Александър Иванов и Атанас Атанасов са били в Сеул за авиационно изложение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Такър Карлсън: По собствените си правила САЩ вече не могат да обвиняват Русия

          Пламена Ганева -
          Американският журналист и политически коментатор Такър Карлсън постави под съмнение легитимността на американската критика към действията на Русия в Украйна, заявявайки, че след последните...
          Война

          Бен Ходжис: Войската на „коалицията на желаещите“ в Украйна трябва да е готова да даде отпор на Русия, а не да седи под Лвов

          Иван Христов -
          Британско-френските стабилизационни сили за Украйна ще трябва да разположат хиляди войници, ако искат успешно да разубедят Русия от нарушаване на следвоенното прекратяване на огъня....
          Политика

          Руски флагове се развяха над Подоли в Харковска област

          Пламена Ганева -
          Въоръжените сили на Русия са установили руски флагове в различни райони на освободеното населено място Подоли в Харковска област, съобщават руски източници. По наличната информация...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions