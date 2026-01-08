Наш клуб представи Димо Кръстев

Спартак (Варна) изненадващо привлече Димо Кръстев от Фиорентина. 22-годишният защитник, който е родом от Бургас, е първото зимно попълнение на „соколите“.

- Реклама -

Централният бранител и национал на България е висок 1,95 м.

Димо Кръстев е юноша на Нефтохимик. През месец март на 2019 година премина във Фиорентина и последователно бе преотстъпван на Катандзаро, Фералписаро, Тернана и Сиракуза.

„През 2020 г. е включен от престижното издание The Guardian в класацията Next Generation – 60-те най-големи таланта в света, родени през 2003 г.

3-кратен носител на Купата на Италия – Примавера

Победител в Суперкупата на Италия – Примавера

Участник и титуляр във финали на Купа Примавера

Отличаван с лидерска роля в защита, включително като капитан

Добре дошъл, Димо Кръстев и винаги верен на каузата Спартак Варна!“, написаха „соколите“, представяйки новото си попълнение.

Припомняме, че през есента Кръстев тренира известно време с Левски.