Наш клуб представи Димо Кръстев

Спартак (Варна) изненадващо привлече Димо Кръстев от Фиорентина. 22-годишният защитник, който е родом от Бургас, е първото зимно попълнение на „соколите“.
Централният бранител и национал на България е висок 1,95 м.
Димо Кръстев е юноша на Нефтохимик. През месец март на 2019 година премина във Фиорентина и последователно бе преотстъпван на Катандзаро, Фералписаро, Тернана и Сиракуза.
„През 2020 г. е включен от престижното издание The Guardian в класацията Next Generation – 60-те най-големи таланта в света, родени през 2003 г.
3-кратен носител на Купата на Италия – Примавера
Победител в Суперкупата на Италия – Примавера
Участник и титуляр във финали на Купа Примавера
Отличаван с лидерска роля в защита, включително като капитан
Добре дошъл, Димо Кръстев и винаги верен на каузата Спартак Варна!“, написаха „соколите“, представяйки новото си попълнение.
Припомняме, че през есента Кръстев тренира известно време с Левски.
