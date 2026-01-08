НА ЖИВО
          Наш клуб представи Димо Кръстев

          Бившият защитник на Фиорентина позира със синия екип

          Спартак (Варна) изненадващо привлече Димо Кръстев от Фиорентина. 22-годишният защитник, който е родом от Бургас, е първото зимно попълнение на „соколите“. 

          Централният бранител и национал на България е висок 1,95 м.

          Димо Кръстев е юноша на Нефтохимик. През месец март на 2019 година премина във Фиорентина и последователно бе преотстъпван на Катандзаро, Фералписаро, Тернана и Сиракуза.

          „През 2020 г. е включен от престижното издание The Guardian в класацията Next Generation – 60-те най-големи таланта в света, родени през 2003 г.

          3-кратен носител на Купата на Италия – Примавера

          Победител в Суперкупата на Италия – Примавера

          Участник и титуляр във финали на Купа Примавера

          Отличаван с лидерска роля в защита, включително като капитан

          Добре дошъл, Димо Кръстев и винаги верен на каузата Спартак Варна!“, написаха „соколите“, представяйки новото си попълнение.

          Припомняме, че през есента Кръстев тренира известно време с Левски.

