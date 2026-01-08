Наводнения в Кичево: евакуирани 60 души, опасност от преливания и свлачища в Северна Македония

Заради наводнени жилищни сгради на улица „Прилепска“ в македонския град Кичево 60 души са били евакуирани и настанени в спортна зала „Христо Узунов“.
Това съобщи Центърът за управление на кризи (ЦУК). Заради обилните валежи от институцията апелираха гражданите да подават сигнали за проблеми или нужда от помощ на телефон 112, предаде БГНЕС.
Хидрометеорологичната администрация (ХМА) информира, че вследствие на валежите през деня се наблюдава повишаване на нивото на водата в почти всички водни течения в Северна Македония.
В Източна Македония също се регистрират повишени водни нива – по река Струмица и в горната част на басейна на Брегалница.
Оттам отправиха и апел за предпазливо движение в близост до реки и сухи долини през вечерните часове и през нощта.
Сред докладите до Централния метеорологичен център до 21:00 часа местно време е отбелязано и наличие на свлачища по пътя Тетово – Банице, които сериозно затрудняват движението.
