Наводнения в Кичево: евакуирани 60 души, опасност от преливания и свлачища в Северна Македония

Заради наводнени жилищни сгради на улица „Прилепска“ в македонския град Кичево 60 души са били евакуирани и настанени в спортна зала „Христо Узунов“.

Това съобщи Центърът за управление на кризи (ЦУК). Заради обилните валежи от институцията апелираха гражданите да подават сигнали за проблеми или нужда от помощ на телефон 112, предаде БГНЕС.

Хидрометеорологичната администрация (ХМА) информира, че вследствие на валежите през деня се наблюдава повишаване на нивото на водата в почти всички водни течения в Северна Македония.

„Според наличните данни от хидроложките станции в цялата страна, нивото на водата в горната част на басейна на река Вардар, в районите Гостивар и Плошки, е значително високо. Нивото на водата на река Сатеска и река Радика, заедно с техните притоци, е значително високо, а нивото на водата на река Треска също е високо, включително по-малките реки и притоци в нейния басейн. Голям брой по-малки реки и сухи долини също показват бърза реакция на валежите, особено в западната част на Македония“, съобщиха от ЦУК.

В Източна Македония също се регистрират повишени водни нива – по река Струмица и в горната част на басейна на Брегалница.

„До края на деня и през нощта се очаква валежите да продължат, особено в западните части на страната, а нивото на водата в посочените водосборни басейни ще остане високо, с възможност за локални преливания на по-малки реки и сухи долини, както и на части от мрежата от напоителни и отводнителни канали. Съществува и възможност за свлачища“, предупредиха от ХМА.

Оттам отправиха и апел за предпазливо движение в близост до реки и сухи долини през вечерните часове и през нощта.

Сред докладите до Централния метеорологичен център до 21:00 часа местно време е отбелязано и наличие на свлачища по пътя Тетово – Банице, които сериозно затрудняват движението.