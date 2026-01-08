НА ЖИВО
          Николай Милчев: Видях как Росен Желязков се мазни на входа на Елисейския дворец пред Макрон, стана ми студено и срамно

          Снимка: БГНЕС
          Поетът Николай Милчев публикува остър и философски коментар във Facebook, в който поставя под съмнение самата идея за демокрация, легитимност и морал в съвременния свят, използвайки глобални и български примери.

          В текста си Милчев заявява, че днес все по-ясно се налага „правото на силата“, а понятия като демокрация, право и ценности се използват избирателно и лицемерно.

          „Доживях да дойдем на един акъл – че няма и не е имало демокрация. ‘Правото’ на силата винаги е било най-важното“, пише той.

          Критика към глобалния ред

          Поетът изброява поредица от случаи, в които цели държави и народи биват обявявани за „нелегитимни“ – от Венецуела и Русия до Иран, Палестина и Китай. Според него това е езикът на силния, а не на морала.

          „Кога изчезна човешкото в човека и дивашката сила на маймуняците взе връх?“ пита Милчев.

          Той прави паралел между човешкото общество и стадо маймуни, като отбелязва, че докато животните поне пазят малките си, хората все по-често се превръщат в зрелище.

          „Ние сега сме в зоопарк и служим за забавление. Познайте на кого и защо“, пише авторът.

          Венецуела, Гренландия и „господарят на света“

          В коментара си Милчев определя случващото се около Венецуела и Гренландия като цинизъм без аналог, символ на свят, в който властта демонстрира пълно презрение към морала.

          „Господарят на света си показва задника пред всички и ни кара да казваме, че това е лицето на демокрацията и справедливостта“, пише поетът.

          Българските политици – „провинциализъм и нищета“

          Милчев насочва критиката си и към българската политическа сцена, като описва поведението на родните политици като унизително, дребнаво и лишено от достойнство.

          Той споменава сцени от посещения в чужбина, взаимни нападки между политици и превръщането на някои бивши обществени фигури в „плюшени чиновници“.

          „Ето ви нищетата, провинциализмът и наглостта на нашите политици накуп“, обобщава Милчев.

          „Има нещо гнило“ – отвъд Шекспир

          Позовавайки се на Шекспировия „Хамлет“, авторът прави паралел между гнилата власт в трагедията и днешната глобална и европейска действителност.

          „Тогава гнилото беше властта. Сега към гнилата европейска власт се прибави и Гренландия“, пише той.

          Финал с тревога за бъдещето

          В заключение Николай Милчев изразява дълбока тревога, че светът, който оставяме на следващите поколения, е белязан от насилие, разпад и лъжа.

          „Мъчно ми е, че оставяме на внуците си маймунското в нас. А човешкото го използваме, за да се преструваме и лъжем“, завършва поетът.

          - Реклама -

          Костадинов: Хиляди тролове атакуват „Възраждане", благодаря им!

          Европа застана твърдо зад Дания и Гренландия след новите коментари на Тръмп

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

