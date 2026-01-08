Николай Милчев: Видях как Росен Желязков се мазни на входа на Елисейския дворец пред Макрон, стана ми студено и срамно

Поетът Николай Милчев публикува остър и философски коментар във Facebook, в който поставя под съмнение самата идея за демокрация, легитимност и морал в съвременния свят, използвайки глобални и български примери.

- Реклама -

В текста си Милчев заявява, че днес все по-ясно се налага „правото на силата“, а понятия като демокрация, право и ценности се използват избирателно и лицемерно.

„Доживях да дойдем на един акъл – че няма и не е имало демокрация. ‘Правото’ на силата винаги е било най-важното“, пише той.

Критика към глобалния ред

Поетът изброява поредица от случаи, в които цели държави и народи биват обявявани за „нелегитимни“ – от Венецуела и Русия до Иран, Палестина и Китай. Според него това е езикът на силния, а не на морала.

„Кога изчезна човешкото в човека и дивашката сила на маймуняците взе връх?“ пита Милчев.

Той прави паралел между човешкото общество и стадо маймуни, като отбелязва, че докато животните поне пазят малките си, хората все по-често се превръщат в зрелище.

„Ние сега сме в зоопарк и служим за забавление. Познайте на кого и защо“, пише авторът.

Венецуела, Гренландия и „господарят на света“

В коментара си Милчев определя случващото се около Венецуела и Гренландия като цинизъм без аналог, символ на свят, в който властта демонстрира пълно презрение към морала.

„Господарят на света си показва задника пред всички и ни кара да казваме, че това е лицето на демокрацията и справедливостта“, пише поетът.

Българските политици – „провинциализъм и нищета“

Милчев насочва критиката си и към българската политическа сцена, като описва поведението на родните политици като унизително, дребнаво и лишено от достойнство.

Той споменава сцени от посещения в чужбина, взаимни нападки между политици и превръщането на някои бивши обществени фигури в „плюшени чиновници“.

„Ето ви нищетата, провинциализмът и наглостта на нашите политици накуп“, обобщава Милчев.

„Има нещо гнило“ – отвъд Шекспир

Позовавайки се на Шекспировия „Хамлет“, авторът прави паралел между гнилата власт в трагедията и днешната глобална и европейска действителност.

„Тогава гнилото беше властта. Сега към гнилата европейска власт се прибави и Гренландия“, пише той.

Финал с тревога за бъдещето

В заключение Николай Милчев изразява дълбока тревога, че светът, който оставяме на следващите поколения, е белязан от насилие, разпад и лъжа.