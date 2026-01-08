Николай Младенов се срещна с Нетаняху и Херцог – очаква се да поеме управлението на Газа

Бившият български външен министър и международен дипломат Николай Младенов проведе срещи в Йерусалим с израелския премиер Бенямин Нетаняху и с президента на Израел Ицхак Херцог. Разговорите са били фокусирани върху бъдещото управление на Ивицата Газа и ролята на международната общност в следвоенния период.

Според информация от дипломатически източници, Младенов е сред основните кандидати да поеме водеща роля в новосъздаваща се международна управленска структура, която ще администрира Газа след прекратяването на военните действия. Очаква се тя да бъде част от по-широк мирен план, подкрепян от САЩ и Израел.

Израелският премиер е заявил, че Николай Младенов е предвиден за генерален директор на т.нар. „Съвет за мир“ – орган, който ще наблюдава втория етап от мирния процес. В неговите правомощия ще влизат координацията на сигурността, разоръжаването на „Хамас“, възстановяването на инфраструктурата и подготовката за цивилно управление на територията.

Макар официално потвърждение от американската администрация все още да липсва, източници посочват, че Младенов е предпочитан избор заради дългогодишния си опит в региона и ролята му като специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес.

Кой е Николай Младенов

Николай Младенов е един от най-опитните български дипломати на международната сцена. В кариерата си той е бил министър на отбраната и министър на външните работи на България, евродепутат, както и специален представител на ООН в Ирак. До края на 2020 г. той заема поста специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес.

След напускането на системата на ООН Младенов става генерален директор на Дипломатическата академия „Ануар Гаргаш“ в Обединените арабски емирства и работи като анализатор по въпросите на сигурността и международните отношения.

Международен контекст

Планът за управление на Газа предвижда временна международна администрация, подкрепена от коалиция от западни и арабски държави. Целта е стабилизиране на сигурността, възстановяване на разрушената инфраструктура и създаване на условия за политически преход без участието на „Хамас“.

Назначаването на българин на ключов пост в този процес би представлявало сериозно международно признание за ролята на страната ни и за личния авторитет на Николай Младенов в глобалната дипломация.