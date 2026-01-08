НА ЖИВО
      четвъртък, 08.01.26
          Футбол

          Нов ляв бек в редиците на Лудогорец

          Шампионите реализираха първия си зимен трансфер, като взеха левия бек Винисиус Ногейра

          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лудогорец реализира първия си зимен трансфер, като привлече левия бек Винисиус Ногейра. Бразилецът ще подсили шампионите за пролетния полусезон.

          Ръководствата на Лудогорец и норвежкия Халмстад, който е собственик на правата на футболиста, финализираха трансфера днес. Винисиус Ногейра премина успешно задължителните медицински прегледи и фитнес тестове, след което подписа договор с „орлите“. Очаква се още тази вечер той да се присъедини към отбора на подготвителния лагер в Белек.

          През последния сезон левият защитник игра в елита на Норвегия с екипа на Вьолеренга, където записа 27 мача и реализира 2 гола. В кариерата си до момента Ногейра е защитавал още цветовете на шведските Халмстад и Варберг.

          В юношеските си години Винисиус Ногейра е преминал през школите на бразилските грандове Палмейрас и Атлетико Минейро, както и на Понте Прета.

          ПФК Лудогорец приветства Винисиус Ногейра с „добре дошъл“ и му пожелава успехи със зелената фланелка.

          БГНЕС припомня, че в школата на Атлетико Минейро Винисиус си партнира с актуалния играч на Манчестър Сити – Савиньо.

          Последвайте Евроком в Google News

