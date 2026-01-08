Нов ляв бек в редиците на Лудогорец

Лудогорец реализира първия си зимен трансфер, като привлече левия бек Винисиус Ногейра. Бразилецът ще подсили шампионите за пролетния полусезон.

- Реклама -

Ръководствата на Лудогорец и норвежкия Халмстад, който е собственик на правата на футболиста, финализираха трансфера днес. Винисиус Ногейра премина успешно задължителните медицински прегледи и фитнес тестове, след което подписа договор с „орлите“. Очаква се още тази вечер той да се присъедини към отбора на подготвителния лагер в Белек.

През последния сезон левият защитник игра в елита на Норвегия с екипа на Вьолеренга, където записа 27 мача и реализира 2 гола. В кариерата си до момента Ногейра е защитавал още цветовете на шведските Халмстад и Варберг.

В юношеските си години Винисиус Ногейра е преминал през школите на бразилските грандове Палмейрас и Атлетико Минейро, както и на Понте Прета.

ПФК Лудогорец приветства Винисиус Ногейра с „добре дошъл“ и му пожелава успехи със зелената фланелка.

БГНЕС припомня, че в школата на Атлетико Минейро Винисиус си партнира с актуалния играч на Манчестър Сити – Савиньо.