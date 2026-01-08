НА ЖИВО
          Нова система за контрол по външните граници на ЕС вече работи у нас

          Снимка: БГНЕС
          Вече втори ден е в сила новата система за влизане и излизане през външните граници на Европейския съюз в България. Тя се прилага за граждани на държави извън ЕС, които пътуват с цел краткосрочен престой.

          Системата функционира на граничните пунктове с Турция, Сърбия и Северна Македония, където при преминаване се събира биографична информация, както и се снемат биометрични данни на пътуващите. Мярката е част от поетапното въвеждане на централизирана европейска система за регистрация на граждани на трети страни, които влизат в Шенгенското пространство.

          „Поетапно се въвежда централизирана европейска система за регистрация на данни на граждани на трети страни, които влизат в Шенгенското пространство. Това ще се случи във всяка една европейска държава. Убеден съм, че няма проблем с опашките, но когато се въвежда подобна система, нормално е да се изчистват проблеми. Това няма да създава затруднения. Хората от „Гранична полиция“, които работят със системата, са обучени добре“, заяви вътрешният министър в оставка Даниел Митов.

          От МВР уточняват, че въвеждането ще става поетапно, като целта е повишаване на сигурността, по-добър контрол върху престоя на граждани от трети държави и улесняване на обмена на информация между страните от ЕС. Системата се наблюдава в реално време, а при необходимост ще бъдат предприети допълнителни организационни мерки.

          - Реклама -

