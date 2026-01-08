НА ЖИВО
          „Ню Йорк Таймс": Тръмп обяви колко време ще продължи контролът над Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за в. „Ню Йорк Таймс“, че контролът на Вашингтон върху Венецуела няма да бъде краткотраен, а ще се запази за дълъг период от време.

          На въпрос дали американското присъствие ще продължи три месеца, шест месеца, година или повече, Тръмп отговори:

          „Бих казал много по-дълго.“

          Държавният глава подчерта, че Съединените щати възнамеряват да се възползват от енергийните ресурси на страната, като същевременно обеща икономическа подкрепа за Каракас.

          САЩ искат контрола над PDVSA и са разработили план за управление на нефта на Венецуела за години напред САЩ искат контрола над PDVSA и са разработили план за управление на нефта на Венецуела за години напред

          „Ще я възстановим по много изгоден начин. Ще използваме петрол и ще вземаме петрол. Ще свалим цените на петрола и ще даваме пари на Венецуела, от които те отчаяно се нуждаят“, заяви Тръмп.

          Президентът на САЩ добави още, че Вашингтон в момента „се разбира много добре“ с правителството на временния президент Делси Родригес.

          По-рано тази седмица Тръмп обяви план за рафиниране и продажба на до 50 милиона барела венецуелски петрол, който е бил блокиран в страната заради американската блокада. Според Ройтерс, това е още едно доказателство за засиленото сътрудничество между САЩ и венецуелските власти, след като президентът Николас Мадуро беше задържан от американските сили миналия уикенд.

          „Те ни дават всичко, което ние смятаме, че е необходимо“, заяви Тръмп по отношение на венецуелското правителство.

          Такър Карлсън: По собствените си правила САЩ вече не могат да обвиняват Русия Такър Карлсън: По собствените си правила САЩ вече не могат да обвиняват Русия

