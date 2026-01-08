„Ню Йорк Таймс“: Тръмп обяви колко време ще продължи контролът над Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за в. „Ню Йорк Таймс“, че контролът на Вашингтон върху Венецуела няма да бъде краткотраен, а ще се запази за дълъг период от време.

На въпрос дали американското присъствие ще продължи три месеца, шест месеца, година или повече, Тръмп отговори:

„Бих казал много по-дълго.“

Държавният глава подчерта, че Съединените щати възнамеряват да се възползват от енергийните ресурси на страната, като същевременно обеща икономическа подкрепа за Каракас.

„Ще я възстановим по много изгоден начин. Ще използваме петрол и ще вземаме петрол. Ще свалим цените на петрола и ще даваме пари на Венецуела, от които те отчаяно се нуждаят“, заяви Тръмп.

Президентът на САЩ добави още, че Вашингтон в момента „се разбира много добре“ с правителството на временния президент Делси Родригес.

По-рано тази седмица Тръмп обяви план за рафиниране и продажба на до 50 милиона барела венецуелски петрол, който е бил блокиран в страната заради американската блокада. Според Ройтерс, това е още едно доказателство за засиленото сътрудничество между САЩ и венецуелските власти, след като президентът Николас Мадуро беше задържан от американските сили миналия уикенд.