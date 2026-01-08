НА ЖИВО
      четвъртък, 08.01.26
          Община Смолян осъдена за заледена улица: 30 000 лв. обезщетение за пострадала пешеходка

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Община Смолян е осъдена да изплати 30 000 лева обезщетение на жена, пострадала при падане на заледена улица в града. Съдебният акт е публикуван на сайта на Окръжен съд – Смолян, като искът е приет за основателен и доказан.

          Делото е образувано по искова молба на жителка на Смолян, която посочва, че на 20 януари 2025 г., около 15:10 часа, при прибиране пеша от работа към дома си, се е подхлъзнала и паднала. Жената се е движела по пътното платно на ул. „Грудьо войвода“, тъй като тротоарите били непочистени от сняг, а платното – силно заледено. В резултат на падането тя е получила счупване на глезена, наложила се е операция, последвана от няколкомесечно възстановяване.

          От Община Смолян възразяват, че предявените искове са неоснователни и недоказани, като изтъкват, че движението на жената по пътното платно вместо по тротоара представлява съпричиняване на вредоносния резултат.

          По време на процеса обаче разпитани свидетели са заявили, че на същата дата нито пътното платно, нито тротоарите са били разчистени, а улицата е била изцяло покрита с лед.

          Съдът приема, че не е налице съпричиняване от страна на пострадалата, тъй като е категорично доказано, че тя е била принудена да се движи по заледеното и неопесъчено пътно платно, защото прилежащият тротоар е бил запълнен с разринат сняг и лед, което е правело движението по него невъзможно.

          В мотивите си съдът посочва още, че заледяването и липсата на опесъчаване са резултат от бездействие на Общината.

          С решението си Окръжният съд осъжда Община Смолян да изплати 30 000 лева за неимуществени вредиболки и страдания, както и 898 лева за имуществени вреди, представляващи разходи за лечение.

          Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

