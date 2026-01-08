Огън в сърцето на Нови Сад: подпалиха катедралата „Името на Мария“

НА ЖИВО
          Пожар е избухнал около 6:00 часа тази сутрин на страничния вход на катедралата Катедралата „Името на Мария“ в центъра на Нови Сад. Огънят е бил бързо овладян от пожарникарите, като по първоначални данни няма пострадали, съобщава БГНЕС.

          Според местни медии става въпрос за умишлено подпалване, като щети са нанесени по страничните врати на храма. Районът около катедралата е бил отцепен от полицията, а на място се е усещала миризма на сажди.

          Енорийският свещеник Атила Зелер заяви, че е научил за инцидента рано сутринта при пристигането си в храма. По думите му щетите са видими, но най-важното е, че няма жертви. Разследването продължава, като точният час и причините за пожара все още се изясняват.

          Гражданското движение Браво определи инцидента като престъпление и акт на омраза срещу религиозните свободи и сигурността в града. От организацията настояват за пълно и прозрачно разследване и за подвеждане под отговорност на извършителите.

          Според „Браво“ нападението е особено тревожно, тъй като е извършено на голям християнски празник в град, известен с мултиконфесионалния и мултиетническия си характер, и е резултат от дългогодишно насаждане на нетърпимост и език на омразата.

