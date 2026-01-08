Огън в сърцето на Нови Сад: подпалиха катедралата „Името на Мария“

Пожар е избухнал около 6:00 часа тази сутрин на страничния вход на катедралата Катедралата „Името на Мария“ в центъра на Нови Сад. Огънят е бил бързо овладян от пожарникарите, като по първоначални данни няма пострадали, съобщава БГНЕС.

- Реклама -

Според местни медии става въпрос за умишлено подпалване, като щети са нанесени по страничните врати на храма. Районът около катедралата е бил отцепен от полицията, а на място се е усещала миризма на сажди.

Енорийският свещеник Атила Зелер заяви, че е научил за инцидента рано сутринта при пристигането си в храма. По думите му щетите са видими, но най-важното е, че няма жертви. Разследването продължава, като точният час и причините за пожара все още се изясняват.

Гражданското движение Браво определи инцидента като престъпление и акт на омраза срещу религиозните свободи и сигурността в града. От организацията настояват за пълно и прозрачно разследване и за подвеждане под отговорност на извършителите.

Според „Браво“ нападението е особено тревожно, тъй като е извършено на голям християнски празник в град, известен с мултиконфесионалния и мултиетническия си характер, и е резултат от дългогодишно насаждане на нетърпимост и език на омразата.