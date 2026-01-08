„Омразата им към Тръмп е кампанията“: Ванс предупреждава за нов опит за импийчмънт

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че при евентуална победа на демократите на следващите междинни избори, те почти сигурно ще направят опит за импийчмънт срещу Доналд Тръмп.

В отговор на въпрос дали президентът може отново да се изправи пред процедура по отстраняване от длъжност, Ванс бе категоричен, че това ще бъде основната политическа цел на опозицията.

„Убеден съм, че ще се опитат да го направят. На практика те нямат върху какво да изградят кампанията си и нямат какво да предложат на страната. Единствената фикс идея на тази партия е омразата към Доналд Тръмп.“

По думите на вицепрезидента, ако Демократическата партия на САЩ си върне контрола над Конгреса, тя няма да насочи усилията си към реални социално-икономически проблеми.

„Ще намалят ли данъците за американците? Не. Ще направят ли живота по-достъпен? Не. Ще решат ли кризата с престъпността? Не. Всичко, с което ще се занимават, е да харчат времето си и вашите пари в опити да стигнат до Доналд Тръмп.“

Изявлението на Ванс идва на фона на вече започналата предизборна мобилизация преди междинните избори, които се очертават като решаващи за баланса на силите във Вашингтон. Темата за импийчмънта отново се връща в публичния дебат, превръщайки се в централен елемент от острия сблъсък между републиканци и демократи.