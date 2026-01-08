„Омразата им към Тръмп е кампанията“: Ванс предупреждава за нов опит за импийчмънт

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че при евентуална победа на демократите на следващите междинни избори, те почти сигурно ще направят опит за импийчмънт срещу Доналд Тръмп.
В отговор на въпрос дали президентът може отново да се изправи пред процедура по отстраняване от длъжност, Ванс бе категоричен, че това ще бъде основната политическа цел на опозицията.
По думите на вицепрезидента, ако Демократическата партия на САЩ си върне контрола над Конгреса, тя няма да насочи усилията си към реални социално-икономически проблеми.
Изявлението на Ванс идва на фона на вече започналата предизборна мобилизация преди междинните избори, които се очертават като решаващи за баланса на силите във Вашингтон. Темата за импийчмънта отново се връща в публичния дебат, превръщайки се в централен елемент от острия сблъсък между републиканци и демократи.
- Реклама -
