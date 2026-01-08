НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          „Омразата им към Тръмп е кампанията“: Ванс предупреждава за нов опит за импийчмънт

          0
          86
          Джей Ди Ванс
          Джей Ди Ванс
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че при евентуална победа на демократите на следващите междинни избори, те почти сигурно ще направят опит за импийчмънт срещу Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          В отговор на въпрос дали президентът може отново да се изправи пред процедура по отстраняване от длъжност, Ванс бе категоричен, че това ще бъде основната политическа цел на опозицията.

          „Убеден съм, че ще се опитат да го направят. На практика те нямат върху какво да изградят кампанията си и нямат какво да предложат на страната. Единствената фикс идея на тази партия е омразата към Доналд Тръмп.“

          По думите на вицепрезидента, ако Демократическата партия на САЩ си върне контрола над Конгреса, тя няма да насочи усилията си към реални социално-икономически проблеми.

          „Ще намалят ли данъците за американците? Не. Ще направят ли живота по-достъпен? Не. Ще решат ли кризата с престъпността? Не. Всичко, с което ще се занимават, е да харчат времето си и вашите пари в опити да стигнат до Доналд Тръмп.“

          Изявлението на Ванс идва на фона на вече започналата предизборна мобилизация преди междинните избори, които се очертават като решаващи за баланса на силите във Вашингтон. Темата за импийчмънта отново се връща в публичния дебат, превръщайки се в централен елемент от острия сблъсък между републиканци и демократи.

          Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че при евентуална победа на демократите на следващите междинни избори, те почти сигурно ще направят опит за импийчмънт срещу Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          В отговор на въпрос дали президентът може отново да се изправи пред процедура по отстраняване от длъжност, Ванс бе категоричен, че това ще бъде основната политическа цел на опозицията.

          „Убеден съм, че ще се опитат да го направят. На практика те нямат върху какво да изградят кампанията си и нямат какво да предложат на страната. Единствената фикс идея на тази партия е омразата към Доналд Тръмп.“

          По думите на вицепрезидента, ако Демократическата партия на САЩ си върне контрола над Конгреса, тя няма да насочи усилията си към реални социално-икономически проблеми.

          „Ще намалят ли данъците за американците? Не. Ще направят ли живота по-достъпен? Не. Ще решат ли кризата с престъпността? Не. Всичко, с което ще се занимават, е да харчат времето си и вашите пари в опити да стигнат до Доналд Тръмп.“

          Изявлението на Ванс идва на фона на вече започналата предизборна мобилизация преди междинните избори, които се очертават като решаващи за баланса на силите във Вашингтон. Темата за импийчмънта отново се връща в публичния дебат, превръщайки се в централен елемент от острия сблъсък между републиканци и демократи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Испания заяви готовност да изпрати мироопазващи войски в Палестина

          Пламена Ганева -
          Испанският министър-председател Педро Санчес обяви, че страната му е готова да изпрати войници за поддържане на мира в Палестина, когато се появят необходимите условия...
          Политика

          „Ройтерс“: Наближава критичен срок в международните отношения

          Никола Павлов -
          На 5 февруари изтича срокът на последния действащ ядрен договор между САЩ и Русия – New START, а какво ще го замени остава неясно....
          Други

          „Времената се промениха“: Джулия Робъртс отказва „Хубава жена“, ако филмът се снимаше днес

          Пламена Ганева -
          Джулия Робъртс призна, че ако филмът Хубава жена се снимаше в наши дни, тя не би приела ролята на Вивиан. В интервю за Deadline актрисата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions