ОПАСНОСТ: Един от най-големите язовири у нас е пред преливане (ВИДЕО)

След повече от денонощие интензивни валежи в община Ивайловград е отчетен повишен риск, като още от вчера са задействани превантивни мерки от местната власт.
В тази връзка кметът на общината е издал заповед за активиране на Общинския план за защита. Към момента язовир „Ивайловград“ прелива контролирано през преливниците, без да създава опасност за населението, съобщава bTV.
Извършва се непрекъснато наблюдение и координация между институциите, включително с областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова. Подадена е информация и до съседни гръцки общини, като към този момент няма заплаха за хората, посочват от общината в официалната си Facebook страница.
По-сложна обстановка в няколко населени места
По данни на Областната дирекция на МВР 23 пожарникари са реагирали на седем сигнала за аварийно-спасителни дейности на 7 януари.
Най-усложнена остава ситуацията в районите на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук.
В село Мандрица реката се е разляла в участък пред бунгалата, въпреки вече предприетите укрепителни дейности. Кметският наместник е в постоянна връзка с жителите, като към момента няма пряка опасност за жилищните сгради.
Постоянен мониторинг и разчистване
Всички кметове на населени места подават регулярна информация за: електрозахранването и водоподаването, нивото на реките, язовирите и микроязовирите, проходимостта на пътната мрежа.
Общинските пътища се почистват от паднали клони и дървета, за да се осигури безопасно преминаване.
