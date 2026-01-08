НА ЖИВО
          - Реклама -
          ОПАСНОСТ: Един от най-големите язовири у нас е пред преливане (ВИДЕО)

          Снимка: Фейсбук
          След повече от денонощие интензивни валежи в община Ивайловград е отчетен повишен риск, като още от вчера са задействани превантивни мерки от местната власт.

          В тази връзка кметът на общината е издал заповед за активиране на Общинския план за защита. Към момента язовир „Ивайловград“ прелива контролирано през преливниците, без да създава опасност за населението, съобщава bTV.

          Извършва се непрекъснато наблюдение и координация между институциите, включително с областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова. Подадена е информация и до съседни гръцки общини, като към този момент няма заплаха за хората, посочват от общината в официалната си Facebook страница.

          По-сложна обстановка в няколко населени места

          По данни на Областната дирекция на МВР 23 пожарникари са реагирали на седем сигнала за аварийно-спасителни дейности на 7 януари.

          Най-усложнена остава ситуацията в районите на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук.

          В село Мандрица реката се е разляла в участък пред бунгалата, въпреки вече предприетите укрепителни дейности. Кметският наместник е в постоянна връзка с жителите, като към момента няма пряка опасност за жилищните сгради.

          Постоянен мониторинг и разчистване

          Всички кметове на населени места подават регулярна информация за:
          електрозахранването и водоподаването,
          нивото на реките, язовирите и микроязовирите,
          проходимостта на пътната мрежа.

          Общинските пътища се почистват от паднали клони и дървета, за да се осигури безопасно преминаване.

