ОПАСНОСТ: Един от най-големите язовири у нас е пред преливане (ВИДЕО)

След повече от денонощие интензивни валежи в община Ивайловград е отчетен повишен риск, като още от вчера са задействани превантивни мерки от местната власт.

В тази връзка кметът на общината е издал заповед за активиране на Общинския план за защита. Към момента язовир „Ивайловград“ прелива контролирано през преливниците, без да създава опасност за населението, съобщава bTV.

Извършва се непрекъснато наблюдение и координация между институциите, включително с областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова. Подадена е информация и до съседни гръцки общини, като към този момент няма заплаха за хората, посочват от общината в официалната си Facebook страница.

По-сложна обстановка в няколко населени места

По данни на Областната дирекция на МВР 23 пожарникари са реагирали на седем сигнала за аварийно-спасителни дейности на 7 януари.

Най-усложнена остава ситуацията в районите на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук.

В село Мандрица реката се е разляла в участък пред бунгалата, въпреки вече предприетите укрепителни дейности. Кметският наместник е в постоянна връзка с жителите, като към момента няма пряка опасност за жилищните сгради.

Постоянен мониторинг и разчистване

Всички кметове на населени места подават регулярна информация за:

електрозахранването и водоподаването,

нивото на реките, язовирите и микроязовирите,

проходимостта на пътната мрежа.

Общинските пътища се почистват от паднали клони и дървета, за да се осигури безопасно преминаване.