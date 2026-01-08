НА ЖИВО
          Орбан: Няма да участваме в предоставянето на 800 млрд. долара за Украйна

          Снимка: Facebook
          Унгарският министър-председател Виктор Орбан изрази остра позиция срещу искането на Украйна към западните държави за предоставяне на финансова помощ в размер на 800 милиарда долара през следващото десетилетие. Премиерът определи последиците от изпълнението на този план като „ужасяващи“ и даде ясна заявка, че Будапеща няма да участва в инициативата, договорена между Киев и Брюксел.

          В публикация в социалната мрежа Фейсбук Орбан направи финансово сравнение на исканата сума с разходите на унгарската държава. „Украйна иска толкова много пари през следващите 10 години, че ще бъдат достатъчни за изплащане на пенсии в Унгария за 40 години или семейни помощи за 60 години. Това са 800 милиарда долара, които украинският министър-председател иска да получи от Брюксел. А Брюксел от нас“, написа той.

          Реакцията на унгарския лидер идва в отговор на изявлението на вицепремиера на Украйна Тарас Качка. На 3 януари Качка съобщи за постигнато споразумение с представители на страните от Европейския съюз за отпускане на средствата като част от така наречения мирен план, представен от украинските власти на 24 декември по време на преговори в САЩ.

          Орбан разкри, че на 7 януари министърът по европейските въпроси Янош Бока е представил доклад пред правителството относно плановете на Брюксел за разпределение на тежестта от тези 800 милиарда долара. „Резултатът е просто ужасяващ. Брюксел ще премахне 13-та и 14-та пенсия и семейни надбавки в Унгария и ще наложи прогресивен данък върху доходите на унгарските данъкоплатци. И всичко това, за да имат поне какво да плащат за комунални услуги в Украйна. Ние, унгарците, не искаме това“, заяви Виктор Орбан.

          По-рано, по време на пресконференция в Будапеща на 5 януари, премиерът подчерта, че през 2026 г. Унгария няма намерение да финансира Украйна, нито да подкрепя продължаването на въоръжения конфликт. Въпросният украински план от 20 точки предвижда „глобален пакет“ от помощи и създаването на фонд за възстановяване на страната.

          Междувременно ръководителят на кабинета на унгарския премиер Гергели Гуйяш също коментира темата пред журналисти, определяйки плана за несъстоятелен заради искането за присъединяване към ЕС и огромното финансиране. „Твърдата позиция на Унгария е, че трябва да се установи мир в Украйна, но Украйна сега няма място в ЕС“, подчерта Гуйяш. Той допълни, че плановете на ръководството в Киев демонстрират желание да се „живее от Европа“, но бе категоричен, че „украинските пенсии и заплати не трябва да се плащат от парите на унгарските данъкоплатци“.

