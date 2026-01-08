Перник събира света: „Сурва“ 2026 с рекорден международен облик

Най-големият маскараден фестивал в Европа ще покаже още по-силен международен колорит по време на XXXII издание на фестивала „Сурва“ 2026. В рамките на два уикенда в Перник ще се включат над 30 чуждестранни групи с няколкостотин участници от Франция, САЩ, Ирландия, Индонезия, Португалия, Италия, Хърватска, Испания, Сърбия, Гърция, Словения, Северна Македония, Румъния и още държави, съобщава Мироглед.

Сред акцентите тази година ще бъде китайският дракон на Институт Конфуций при Великотърновския университет. Танцът на дракона ще бъде представен от ученици на СУ Васил Левски – Русе, които за втори път участват във фестивала.

Чуждестранните участници ще поведат публиката на магично пътешествие, наситено с културно разнообразие, традиции и маскарадни обичаи, които обединяват народите отвъд граници и разстояния.

Между 16 и 25 януари Перник няма да бъде просто сцена за дефилета, а истинска феерия от звуци, цветове и ритуали, донесени от близо и далеч. Очакват се отново впечатляващи костюми, силни образи и динамични хореографии, които ще покажат, че маскарадните игри са език без граници.