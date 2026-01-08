Един от най-разпознаваемите финансисти в България – Андрей Пръмов, почина внезапно, едва месец преди да навърши 65-годишна възраст. Той бе знакова фигура в банковия сектор у нас.

Пръмов изгради впечатляваща кариера, преминавайки през ръководни позиции в институции като „Стопанска банка“, „Пощенска банка“ и „Международната банка за инвестиции и развитие“. Неговият професионален път включва специализации в „Булбанк“, както и в престижните инвестиционни банки „Соломон брадърс“ и „Дрексел, Бърнъм“. Експертизата му се простираше и до лондонската „Лойдс банк“, както и в сферата на борсовите операции на пазарите в Чикаго и Ню Йорк.

В професионалната общност Андрей Пръмов бе известен и като член на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж. Той бе също така съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация „Атанас Буров“.

Паралелно с кариерата си в големите финансови институции, той развиваше частен бизнес като управител на финансова къща „Адлон дисконт“. В личен план Андрей Пръмов бе женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.