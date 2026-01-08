НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Почина известният финансист Андрей Пръмов

          0
          10
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Един от най-разпознаваемите финансисти в България – Андрей Пръмов, почина внезапно, едва месец преди да навърши 65-годишна възраст. Той бе знакова фигура в банковия сектор у нас.

          - Реклама -

          Пръмов изгради впечатляваща кариера, преминавайки през ръководни позиции в институции като „Стопанска банка“, „Пощенска банка“ и „Международната банка за инвестиции и развитие“. Неговият професионален път включва специализации в „Булбанк“, както и в престижните инвестиционни банки „Соломон брадърс“ и „Дрексел, Бърнъм“. Експертизата му се простираше и до лондонската „Лойдс банк“, както и в сферата на борсовите операции на пазарите в Чикаго и Ню Йорк.

          В професионалната общност Андрей Пръмов бе известен и като член на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж. Той бе също така съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация „Атанас Буров“.

          Паралелно с кариерата си в големите финансови институции, той развиваше частен бизнес като управител на финансова къща „Адлон дисконт“. В личен план Андрей Пръмов бе женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.

          Един от най-разпознаваемите финансисти в България – Андрей Пръмов, почина внезапно, едва месец преди да навърши 65-годишна възраст. Той бе знакова фигура в банковия сектор у нас.

          - Реклама -

          Пръмов изгради впечатляваща кариера, преминавайки през ръководни позиции в институции като „Стопанска банка“, „Пощенска банка“ и „Международната банка за инвестиции и развитие“. Неговият професионален път включва специализации в „Булбанк“, както и в престижните инвестиционни банки „Соломон брадърс“ и „Дрексел, Бърнъм“. Експертизата му се простираше и до лондонската „Лойдс банк“, както и в сферата на борсовите операции на пазарите в Чикаго и Ню Йорк.

          В професионалната общност Андрей Пръмов бе известен и като член на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж. Той бе също така съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация „Атанас Буров“.

          Паралелно с кариерата си в големите финансови институции, той развиваше частен бизнес като управител на финансова къща „Адлон дисконт“. В личен план Андрей Пръмов бе женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сдружение „Дойран 2025“ внесе в парламента 300 000 подписа за национален референдум

          Владимир Висоцки -
          Сдружение "Дойран 2025" внесе в Народното събрание общо 300 000 подписа с искане за провеждане на национален референдум, включващ осем конкретни въпроса. Тази стъпка...
          Social

          Вълна от недоволство в мрежата: Искат оставката на Васил Терзиев заради непочистения сняг в София

          Екип Евроком -
          Силно напрежение и вълна от гневни реакции заляха социалните мрежи след последния снеговалеж в столицата. Критиките са насочени директно към кмета на София Васил...
          Общество

          Зимна обстановка: Сняг, лед и десетки пострадали затрудниха движението в страната

          Владимир Висоцки -
          Усложнена остава пътната обстановка в страната след падналия сняг, който предизвика сериозни затруднения, особено в столицата. От полицията отправиха призив към гражданите да избягват...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions