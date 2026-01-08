НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          „Политико“: ЕС обмисля „горчив хап“ – Гренландия срещу гаранции за Украйна

          0
          9
          Снимка: pixabay.com
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Европейският съюз разглежда хипотетичен сценарий, при който страните членки биха се съгласили на разширяване на американското влияние в Гренландия. Тази отстъпка би била направена в замяна на получаването на по-сериозни гаранции за сигурността на Украйна от страна на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Информацията бе разпространена от европейското издание „Политико“, което се позовава на неназован дипломат от ЕС.

          - Реклама -

          Според източника подобна стратегия се описва като „пакет от мерки „сигурност срещу сигурност“. Идеята е Европа да предложи стратегически отстъпки в Арктика, за да ангажира по-активно Вашингтон с отбраната на Киев.

          Изданието „Политико“ определя този потенциален ход като „горчив хап за преглъщане“ за европейските лидери. Анализаторите обаче предупреждават, че отказът от подобен тип договорености крие рискове от усложняване на отношенията с Доналд Тръмп. Съществуват опасения, че американският президент е в състояние да отговори с икономически санкции, да се оттегли от мирните преговори или дори да заеме позиция, която е по-благоприятна за Русия в контекста на преговорите за бъдещето на Украйна.

          Европейският съюз разглежда хипотетичен сценарий, при който страните членки биха се съгласили на разширяване на американското влияние в Гренландия. Тази отстъпка би била направена в замяна на получаването на по-сериозни гаранции за сигурността на Украйна от страна на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Информацията бе разпространена от европейското издание „Политико“, което се позовава на неназован дипломат от ЕС.

          - Реклама -

          Според източника подобна стратегия се описва като „пакет от мерки „сигурност срещу сигурност“. Идеята е Европа да предложи стратегически отстъпки в Арктика, за да ангажира по-активно Вашингтон с отбраната на Киев.

          Изданието „Политико“ определя този потенциален ход като „горчив хап за преглъщане“ за европейските лидери. Анализаторите обаче предупреждават, че отказът от подобен тип договорености крие рискове от усложняване на отношенията с Доналд Тръмп. Съществуват опасения, че американският президент е в състояние да отговори с икономически санкции, да се оттегли от мирните преговори или дори да заеме позиция, която е по-благоприятна за Русия в контекста на преговорите за бъдещето на Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Спецназът на „Ахмат“ е открил сериозни проблеми за ВСУ в Сумска област

          Иван Христов -
          Командирът на артилерийска група в рамките на групата „Пресса“ на спецназа на „Ахмат“, с позивна „Оптима“, говори за основните проблеми, пред които са изправени...
          Война

          Турция определи при какви условия ще изпрати войски в Украйна

          Иван Христов -
          Турция е готова да изпрати войските си в Украйна за участие в мироопазващите сили, но само след прекратяване на огъня, ясно определяне на мисията...
          Европа

          Орбан: Няма да участваме в предоставянето на 800 млрд. долара за Украйна

          Екип Евроком -
          Унгарският министър-председател Виктор Орбан изрази остра позиция срещу искането на Украйна към западните държави за предоставяне на финансова помощ в размер на 800 милиарда...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions