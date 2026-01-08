Европейският съюз разглежда хипотетичен сценарий, при който страните членки биха се съгласили на разширяване на американското влияние в Гренландия. Тази отстъпка би била направена в замяна на получаването на по-сериозни гаранции за сигурността на Украйна от страна на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Информацията бе разпространена от европейското издание „Политико“, което се позовава на неназован дипломат от ЕС.

Според източника подобна стратегия се описва като „пакет от мерки „сигурност срещу сигурност“. Идеята е Европа да предложи стратегически отстъпки в Арктика, за да ангажира по-активно Вашингтон с отбраната на Киев.

Изданието „Политико“ определя този потенциален ход като „горчив хап за преглъщане“ за европейските лидери. Анализаторите обаче предупреждават, че отказът от подобен тип договорености крие рискове от усложняване на отношенията с Доналд Тръмп. Съществуват опасения, че американският президент е в състояние да отговори с икономически санкции, да се оттегли от мирните преговори или дори да заеме позиция, която е по-благоприятна за Русия в контекста на преговорите за бъдещето на Украйна.