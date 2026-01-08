Полицията в Търговище иззе над 130 артикула с фалшиви марки при спецоперация

При специализирана полицейска операция, проведена на 7 януари, служители на полиция в Търговище са иззели 136 артикула с логата на защитени търговски марки. Акцията е била насочена срещу продажбата на стоки с марки без разрешение от притежателите на правата.

В рамките на операцията са проверени пет търговски обекта и 21 граждани. По време на проверки на кооперативния пазар в Омуртаг около 9:30 часа са установени два магазина, в които са се предлагали такива стоки.

В единия търговски обект са открити 67 артикула с логата на пет известни марки, а във втория – 69 артикула с логата на три защитени търговски марки. Иззетите продукти са били основно облекла, предлагани без съгласието на правоносителите.

Всички нелегални стоки са иззети, а по двата случая са образувани досъдебни производства за нарушение на авторските права и търговските марки.