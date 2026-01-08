Поройните дъждове парализираха Крумовград: неучебен ден след частично бедствено положение

Неучебен ден е обявен на територията на община Крумовград заради продължаващите интензивни валежи, които нанесоха сериозни щети по пътната и водоснабдителната инфраструктура.
Вчера в общината беше обявено частично бедствено положение. Наводнени са мазета, учебни заведения, земеделски земи и стопански постройки, а 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията е заляла и редица пътни участъци, като на места движението е било затруднено.
По официални данни за последното денонощие в региона са отчетени над 120 литра дъжд на квадратен метър – количество, което значително надхвърля обичайните стойности и доведе до рязко влошаване на обстановката.
След оттичането на водата ще бъде извършен подробен оглед на нанесените материални щети, за да се определи мащабът на пораженията и необходимите възстановителни дейности.
Властите остават в готовност за реакция при евентуално ново влошаване на метеорологичната обстановка.
