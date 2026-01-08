Поройните дъждове парализираха Крумовград: неучебен ден след частично бедствено положение

Неучебен ден е обявен на територията на община Крумовград заради продължаващите интензивни валежи, които нанесоха сериозни щети по пътната и водоснабдителната инфраструктура.

- Реклама -

Вчера в общината беше обявено частично бедствено положение. Наводнени са мазета, учебни заведения, земеделски земи и стопански постройки, а 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията е заляла и редица пътни участъци, като на места движението е било затруднено.

По официални данни за последното денонощие в региона са отчетени над 120 литра дъжд на квадратен метър – количество, което значително надхвърля обичайните стойности и доведе до рязко влошаване на обстановката.

„Кодът от оранжев се превърна в червен и по тази причина взехме решение да издадем заповед за обявяване на частично бедствено положение. Първо започна сутринта с един прекъснат мост при село Гривка и Зиморница, където 12 души останаха без връзка с община Крумовград“, заяви кметът Себихан Мехмед.

След оттичането на водата ще бъде извършен подробен оглед на нанесените материални щети, за да се определи мащабът на пораженията и необходимите възстановителни дейности.

„Тази нощ валежите отново бяха много интензивни. В момента не вали и обстановката бавно започва да се нормализира. Мостът, който беше пред заливане, вече има над метър и половина до прилив. Дерето беше почистено през лятото и не се стигна до по-сериозен катаклизъм. Ще бъдат взети мерки за възстановяване на тока в кв. „Дружба“. В Община Кирково няма затворени пътища и бедстващи хора“, заяви в ефира на „Здравей, България“ областният управител Никола Чанев.

Властите остават в готовност за реакция при евентуално ново влошаване на метеорологичната обстановка.