НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Поройните дъждове парализираха Крумовград: неучебен ден след частично бедствено положение

          0
          4
          Снимка: Фейсбук
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Неучебен ден е обявен на територията на община Крумовград заради продължаващите интензивни валежи, които нанесоха сериозни щети по пътната и водоснабдителната инфраструктура.

          - Реклама -

          Вчера в общината беше обявено частично бедствено положение. Наводнени са мазета, учебни заведения, земеделски земи и стопански постройки, а 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията е заляла и редица пътни участъци, като на места движението е било затруднено.

          По официални данни за последното денонощие в региона са отчетени над 120 литра дъжд на квадратен метър – количество, което значително надхвърля обичайните стойности и доведе до рязко влошаване на обстановката.

          Евакуация в село Сливарка заради свлачище, оранжев код остава в Крумовград и Кирково Евакуация в село Сливарка заради свлачище, оранжев код остава в Крумовград и Кирково

          „Кодът от оранжев се превърна в червен и по тази причина взехме решение да издадем заповед за обявяване на частично бедствено положение. Първо започна сутринта с един прекъснат мост при село Гривка и Зиморница, където 12 души останаха без връзка с община Крумовград“, заяви кметът Себихан Мехмед.

          След оттичането на водата ще бъде извършен подробен оглед на нанесените материални щети, за да се определи мащабът на пораженията и необходимите възстановителни дейности.

          „Тази нощ валежите отново бяха много интензивни. В момента не вали и обстановката бавно започва да се нормализира. Мостът, който беше пред заливане, вече има над метър и половина до прилив. Дерето беше почистено през лятото и не се стигна до по-сериозен катаклизъм. Ще бъдат взети мерки за възстановяване на тока в кв. „Дружба“. В Община Кирково няма затворени пътища и бедстващи хора“, заяви в ефира на „Здравей, България“ областният управител Никола Чанев.

          Властите остават в готовност за реакция при евентуално ново влошаване на метеорологичната обстановка.

          Неучебен ден е обявен на територията на община Крумовград заради продължаващите интензивни валежи, които нанесоха сериозни щети по пътната и водоснабдителната инфраструктура.

          - Реклама -

          Вчера в общината беше обявено частично бедствено положение. Наводнени са мазета, учебни заведения, земеделски земи и стопански постройки, а 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията е заляла и редица пътни участъци, като на места движението е било затруднено.

          По официални данни за последното денонощие в региона са отчетени над 120 литра дъжд на квадратен метър – количество, което значително надхвърля обичайните стойности и доведе до рязко влошаване на обстановката.

          Евакуация в село Сливарка заради свлачище, оранжев код остава в Крумовград и Кирково Евакуация в село Сливарка заради свлачище, оранжев код остава в Крумовград и Кирково

          „Кодът от оранжев се превърна в червен и по тази причина взехме решение да издадем заповед за обявяване на частично бедствено положение. Първо започна сутринта с един прекъснат мост при село Гривка и Зиморница, където 12 души останаха без връзка с община Крумовград“, заяви кметът Себихан Мехмед.

          След оттичането на водата ще бъде извършен подробен оглед на нанесените материални щети, за да се определи мащабът на пораженията и необходимите възстановителни дейности.

          „Тази нощ валежите отново бяха много интензивни. В момента не вали и обстановката бавно започва да се нормализира. Мостът, който беше пред заливане, вече има над метър и половина до прилив. Дерето беше почистено през лятото и не се стигна до по-сериозен катаклизъм. Ще бъдат взети мерки за възстановяване на тока в кв. „Дружба“. В Община Кирково няма затворени пътища и бедстващи хора“, заяви в ефира на „Здравей, България“ областният управител Никола Чанев.

          Властите остават в готовност за реакция при евентуално ново влошаване на метеорологичната обстановка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Летище „Васил Левски“ – София приема и изпраща полети без проблеми въпреки зимата

          Пламена Ганева -
          Летище Летище Васил Левски – София функционира нормално при зимни условия, съобщиха за БТА от пресцентъра на аерогарата. От ръководството уточняват, че пистата и пътеките...
          Общество

          Над 12 000 светкавици разтърсиха Югоизточна Европа, най-много – над България

          Дамяна Караджова -
          Повече от 12 000 светкавици са регистрирани в Югоизточна Европа в интервала от полунощ до ранните часове
          Война

          „Кулите на Бойко“ в Черно море горят, не могат да бъдат потушени

          Иван Христов -
          Така наречените „Кули на Бойко“ в Черно море продължават да горят. Това са сондажни платформи, които руските войски се опитват да използват за проследяване...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions