      четвъртък, 08.01.26
          Проф. д-р Младен Григоров: Бях научен ръководител на Борисов, но не съм му писал дипломната работа

          Златина Петкова
          „Бях научен ръководител на Борисов, но не съм му писал дипломната работа. Това са пълни глупости.“

          Това каза кардиологът проф. д-р Младен Григоров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Проф. Григоров заяви, че тази фалшива новина била тръгнала преди години, но в нея нямало нищо вярно.

          Кардиологът коментира все по-широкото навлизане на изкуствения интелект. По думите му, ако всяка работа, която сега се върши от хората, започне да се извършва от роботи, но в близко бъдеще е възможно да се стигне до изчезване на човечеството.

          Лекарят коментира и управлението в България и Европа. Определи като безумна идеята да се дадат 800 милиарда за отбрана на Украйна. Разкритикува също така и Зелената сделка.

