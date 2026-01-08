Променен маршрут на трамвай 6 в София заради заледени релси

Трамвай №6 в София се движи с променен маршрут заради заледяване на релсовия път. В същото време продължава почистването на трасетата на масовия градски транспорт, спирките и подходите към подлезите.

Над 200 снегорина са в готовност да се включат в почистването на столицата, съобщи директорът на Столичен инспекторат Николай Неделков, цитиран от БНР.

„Приоритетно бяха изчистени улиците с масов градски транспорт. В момента в някои части на града се почистват и вътрешноквартални улици, както и спирки и велоалеи“, посочи Неделков.



По думите му е имало проблемни участъци по големи булеварди, сред които бул. „България“, където снеговалежът е бил особено интензивен, но фирмите са реагирали своевременно. Временните прекъсвания на градския транспорт вече са отстранени, като единствено трамвай 6 остава извън обичайния си маршрут заради обледяването.

Рано тази сутрин в авариен режим са изчаквали автобуси и тролейбуси и по столичната улица „Опълченска“. При евентуален нов снеговалеж се очаква още повече техника да бъде изведена на терен.