      четвъртък, 08.01.26
          Променен маршрут на трамвай 6 в София заради заледени релси

          Георги Петров
          Трамвай №6 в София се движи с променен маршрут заради заледяване на релсовия път. В същото време продължава почистването на трасетата на масовия градски транспорт, спирките и подходите към подлезите.

          Над 200 снегорина са в готовност да се включат в почистването на столицата, съобщи директорът на Столичен инспекторат Николай Неделков, цитиран от БНР.

          „Приоритетно бяха изчистени улиците с масов градски транспорт. В момента в някои части на града се почистват и вътрешноквартални улици, както и спирки и велоалеи“, посочи Неделков.

          По думите му е имало проблемни участъци по големи булеварди, сред които бул. „България“, където снеговалежът е бил особено интензивен, но фирмите са реагирали своевременно. Временните прекъсвания на градския транспорт вече са отстранени, като единствено трамвай 6 остава извън обичайния си маршрут заради обледяването.

          Рано тази сутрин в авариен режим са изчаквали автобуси и тролейбуси и по столичната улица „Опълченска“. При евентуален нов снеговалеж се очаква още повече техника да бъде изведена на терен.

