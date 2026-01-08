ПСЖ ликува след голяма драма с Марсилия

ПСЖ спечели Суперкупата на Франция след успех с дузпи срещу Марсилия. В редовното време двубоят завърши 2:2.

Единственото попадение през първото полувреме падна в 13-ата минута. Вратарят Херонимо Рули изчисти лошо, което създаде паника в защитата на Марсилия. Витиня спечели топката и веднага изведе Дембеле, който технично прехвърли стража на „бяло-сините“ за 1:0.

Най-чистата възможност за гол пред Марсилия през оървата част бе в 34-ата минута, когато Пайшао проби отляво и подаде към Гуири на близката греда. Маркиньос не се ориентира добре и алжирецът стреля отблизо, но Шевалие спаси.

В 74-та минута игралият блестящо до момента Шевалие препъна Грийнууд, който стигна до едно дълго подаване към него и бе отсъдена дузпа. Именно английският нападател се нагърби с изпълението и отбеляза.

Обратът стана факт в 87-ата минута, когато Уилян Пачо си отбеляза автогол, след като засече в собствената си врата центриране на Траоре. Парижани обаче изравниха в 96-ата минута чрез Гонсало Рамош след асистенция на Брадли Баркола.

Играчите на ПСЖ се оказа по-хладнокръвни при дузпите и след точни изпълнения на Гонсало Рамош,Витиня, Нуно Мендеш и Дезире Дуе и две идентични спасявания от страна Лукаш Шевалие се поздравиха с успеха.