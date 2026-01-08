Реал победи Атлетико и си гарантира “Ел Класико”

Реал Мадрид се класира за финала на Суперкупата на Испания, след като победи с 2:1 Атлетико Мадрид. Федерико Валверде вкара фамозен гол от свободен удар още във втората минута, а в 55-та Родриго удвои за “Кралете”. Атлетико имаше няколко грандиозни шанса, но реализира единствено чрез Александър Сьорлот в 58-та минута.

Така в неделя в Саудитска Арабия Реал Мадрид ще спори за трофея срещу Барселона, който вчера отвя Атлетик Билбао с 5:0.

Двубоят започна по перфектен начин за Реал и още с първата си ситуация “Кралете” поведоха в резултата. Федерико Валверде изпълни по фамозен начин свободен удар и с плътен шут опъна мрежата зад Ян Облак още във втората минута.

Постепенно Атлетико пое контрола върху топката, докато Реал изчакваше за контраатаки. След средата на първото полувреме “дюшекчиите” започнаха да създават прекрасни ситуации за гол, но страхотените реакции на Тибо Куртоа не позволиха това да се случи.

В 28-та минута пък при една от контраатаките Родриго изскочи сам срещу Облак, но не успя да го преодолее. В 33-та минута Сьорлот засече с глава центриране от ъглов удар, а Куртоа с невероятна реакция отрази.

Малко след това Сьорлот имаше още по-чиста ситуация, след като бе намерен на метри от вратата. Норвежецът обаче стреля покрай гредата. В 40-та минута Куртоа отрази и опасен удар на Алекс Баена.

Атлетико започна по-активно и второто полувреме, но тимът на Диего Симеоне стигна само до няколко разбърквания пред вратата на Куртоа. В 55-та минута Реал хвана съперника си на контраатака и Родриго остана сам срещу Облак. Този път бразилецът стреля технично покрай стража на “дюшекчиите” и направи 2:0.

Биквално в следващата атака Атлетико успя да намали. Симеоне центрира прецизно от десния фланг и на далечната греда Сьорлот надскочи Асенсио, за да забоде с глава топката в мрежата – 1:2.

В 79-та минута Облак отрази опасен удар на Родриго. Пред отсрещната врата пък Атлетико отговори с хубава странична ножица на Гризман и неточен изстрел на Йоренте. В 86-та минута Йоренте стреля по прекрасен начин от границата на наказателното поле, но топката профуча покрай гредата зад Куртоа.

В 96-та минута Алварес беше изпуснат в наказателното поле и стреля по диагонала, но Куртоа само изгледа как топката мина покрай страничната греда.

До края Атлетико натискаше, но Реал успя да устиска крехкия си аванс и да си гарантира финал срещу големия съперник Барселона.