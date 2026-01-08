Роналдо вкара дузпа

Суперзвездата Кристиано Роналдо отбеляза дузпа, но неговият Ал Насър загуби с 1:2 от Ал Кадисия в мач от 14 кръг на саудитското първенство. Голът на Роналдо, номер 958 за него в кариерата, се оказа почетен и не стигна за нищо на отбора му. Португалецът вкара от наказателен удар десетина минути преди края.

Гостите Ал Кадисия удариха на два пъти в рамките на около четвърт час. В 51-ата минута Хулиан Киньонес даде аванс за отбора на Брендън Роджърс, а в 66-ата Наитан Нандес покачи преднината до 2:0.

Няколко часа по-рано Ал Хилал, водач в класирането, дръпна с 4 точки на върха, които не бяха претопени. Отборът на Симоне Индзаги победи с 3:0 средняка Ал Хазем. И трите попадения бяха дело на добре познати имена в Европа.

Сергей Милинкович-Савич даде аванс на „сините“ в средата на първата част, а колегата му в халфовата линия Рубен Невеш покачи на 2:0 малко след почивката. Дарвин Нуньес оформи крайното 3:0 в последната редовна минута.

Игра се и още един мач от Саудитска Арабия, като Ал Етифак надстреля с 4:3 Ал Наджма като гост.