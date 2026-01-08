Рубио мълчи за военен сценарий: САЩ обсъждат бъдещето на Гренландия с Дания

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио отказа да отговори на въпрос дали Вашингтон би могъл да използва военна сила, за да придобие Гренландия.

По време на разговор с журналисти, посветен основно на ситуацията във Венецуела, Рубио съобщи, че през следващата седмица планира среща с представители на Дания, на която ще бъде обсъден именно въпросът за Гренландия.

На директен въпрос дали САЩ биха прибегнали до военна интервенция, за да установят контрол над арктическия остров, известен с богатите си природни ресурси, държавният секретар отказа да даде конкретен отговор.

„Не съм тук, за да говоря по тази тема“,

заяви Рубио пред репортерите, като се ограничи до уточнението, че предстоят разговори с датското правителство.

Изявлението му идва на фона на съобщение от Белият дом от предходния ден, според което текущият президент на Америка Доналд Тръмп и неговата администрация проучват различни сценарии за придобиване на Гренландия, включително и възможността за използване на военна сила.

Темата за Гренландия продължава да поражда напрежение в трансатлантическите отношения и да предизвиква сериозни реакции както в Европа, така и сред съюзниците на САЩ в НАТО.