Не е късно за провеждане на референдум за запазване на лева. Това каза за Евроком адвокат Румяна Ченалова. Тя разкри подробности около процедурата за инициирането му и последващите действия. Ченалова напомни, че основната тема на допитването засяга както членството на България в Еврозоната, така и в Европейския съюз. Като член на организация „Дойран“ 2025, адвокатът обясни, че днес са внесени още 115 подписа към подписката.

По думите й, общият брой на събраните гласове е „около 300 хиляди“, като уточнението се налага, тъй като броенето се извършва на база попълнени бланки, които общо са 38 хиляди. Въпреки че страната вече премина границата от 1 януари 2026 г., Ченалова е категорична, че действията не са закъснели.

„Не е късно, то е предвидено, защото самите въпроси са зададени по този начин. Първият въпрос е: съгласни ли сте България да прекрати членството си в Еврозоната?“, заяви Ченалова. Тя поясни, че още при формулирането на питането е отчетено, че евентуалният референдум ще се проведе след тази дата.

Юридическите аргументи на инициаторите се опират на прецеденти от Конституционния съд на Федерална република Германия. Според Ченалова съществуват две решения, в които изрично се посочва, че „Еврозоната не е постоянно действаща“ и задължението за участие не е неотменимо. Тя подчерта, че щом може да се напусне Европейският съюз, аналогично може да се напусне и валутният съюз, въпреки че процедурата не е детайлно разписана в договорите.

На дневен ред стои и въпросът за периода на двойно обръщение на валутите. В момента се очаква България да премине изцяло към еврото след 1 февруари. Въпреки това, има внесено предложение от политическа партия „Възраждане“ от 16 декември, което цели удължаване на срока за работа с български банкноти и монети до 1 юли 2026 г. Очаква се произнасяне по този казус след 14 януари.

Паралелно с подписката текат и съдебни процедури в Люксембург. Ченалова, която има достъп до системата Ecuria, съобщи, че към момента няма връчени документи или произнасяне от съда, нито е получено становище от Съвета на Европейския съюз. „Към момента няма никакви документи за връчване, тоест няма произнасяне на съда в Люксембург“, уточни тя, опровергавайки спекулациите в социалните мрежи за вече излезли решения.

Инициативата за референдум има за цел и генерална промяна в Закона за пряко участие на гражданите. Амбицията е да се намали прагът на необходимите подписи от сегашните стотици хиляди на 50 000, както и да се промени изискването за валидност на вота, следвайки швейцарския модел.