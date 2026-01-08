Русия ще разглежда присъствието на западни войски в Украйна като интервенция, заяви говорителят на Министерството на външните работи на страната Мария Захарова, коментирайки новата декларация на „коалицията на желаещите“, предава РИА Новости.

„Разполагането на военни части, военни съоръжения, складове и друга инфраструктура на западни държави на украинска територия ще бъде класифицирано като чуждестранна интервенция, представляваща пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други европейски държави. Всички такива части и съоръжения ще се считат за легитимни бойни цели“, цитирана е тя на уебсайта на ведомството.

Във вторник британският премиер Киър Стармър обяви, че „коалицията на желаещите“ е приела декларация за разполагане на войски след постигане на мир. Той заяви, че в случай на прекратяване на огъня, британците и французите ще създадат военни бази в цялата страна и ще изградят складове за оборудване за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Захарова подчерта, че този документ е насочен към по-нататъшно милитаризиране на Украйна, ескалация и разширяване на бойните действия. По думите й, конфликтът може да бъде разрешен само след като бъдат отстранени коренните му причини. Тя подчерта, че Украйна трябва се върне към статут на необвързана държава и бъдат признати новите териториални реалности. Говорителят на Министерството на външните на Русия работи добави, че тези цели ще бъдат постигнати или чрез дипломация, или чрез военни средства.